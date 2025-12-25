Nishant Kumar: खरमास के बाद बिहार की सियासत में हो सकता है बड़ा बदलाव, क्या निशांत आएंगे और CM नीतीश कुमार जाएंगे?

Nishant Kumar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस पूरे साल सुर्खियों में रहे. चुनावी साल में वे काफी एक्टिव दिखे, जिससे उनके सियासत में एंट्री की अटकलें लगाई जाती रहीं. हालांकि, इस इंतजार में पूरा साल गुजर गया. अब कहा जा रहा है कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, खरमास के बाद निशांत कुमार पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं. लालू यादव की पार्टी राजद ने तो यहां तक दावा किया है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को हटाना चाहती है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने दावा किया है कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहता है. उन्होंने कहा कि बीजेपी देख रही है नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं. वे सार्वजनिक मंचों पर क्या कृत्य कर रहे हैं. इसके कारण अब बीजेपी उन्हें हटाना चाहती है. इसके लिए नीतीश कुमार जिसका भी नाम सुझा देंगे उसको बीजेपी सीएम बना देगी.

राजद प्रवक्ता ने आगे कहा कि जेडीयू के अंदर जो भुंजा पार्टी है वह भी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाना चाहती है. उन्होंने कहा कि जेडीयू के अंदर जो बीजेपी के विचार वाले लोग हैं वह निशांत कुमार को आगे रखकर बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं. राजद प्रवक्ता ने तो यहां तक दावा किया कि नीतीश कुमार को इसी कारण से दिल्ली बुलाया गया था और वहां उन्होंने इसी मुद्दे पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी.

बता दें कि खरमास बाद बिहार कैबिनेट विस्तार हो सकता है, क्योंकि 20 नवंबर को 27 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिसमें बीजेपी के 14 और जेडीयू के 9 मंत्री शामिल थे. अब 36 सदस्यों की कैबिनेट में 9 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें जेडीयू कोटे की 6 सीटें शामिल हैं. वहीं पिछले साल होली से लेकर अभी तक पार्टी नेताओं का एक धड़ा काफी लंबे समय से निशांत से पार्टी ज्वाइन करने की अपील कर रहा है. पार्टी की ओर से साफ कर दिया है कि इस पर अंतिम फैसला निशांत कुमार को ही लेना है. हाल ही में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी यही बात कही थी. संजय झा ने कहा था कि पार्टी के शुभचिंतक, समर्थक और सभी लोग चाहते हैं कि अब निशांत राजनीति में आकर पार्टी का काम करें. अब इस बारे में उन्हीं को फैसला लेना है कि कब वे यह फैसला लेते हैं और पार्टी में काम करते हैं.