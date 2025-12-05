निशांत के पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर फिर आया बड़ा अपडेट, संजय झा ने कही ये बात

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर कयासबाजी पिछले साल से चल रही है. पिछले साल इसी समय संभावना जताई जा रही थी कि होली से पहले नीतीश कुमार अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन पूरा साल बीत जाने पर भी नीतीश कुमार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया और इस बीच बिहार चुनाव भी बीत गया. अब जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है.

संजय कुमार झा ने कहा है कि पार्टी के शुभचिंतक, समर्थक और सभी लोग चाहते हैं कि अब निशांत राजनीति में आकर पार्टी का काम करें. उन्होंने कहा कि हम सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आ जाएं और पार्टी के लिए काम करें. अब इस बारे में उन्हीं को फैसला लेना है कि कब वे यह फैसला लेते हैं और पार्टी में काम करते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से बधाई दिए जाने पर निशांत कुमार ने कहा कि सब जनता का आशीर्वाद है. जनता ने हम पर फिर से भरोसा किया है, विश्वास किया है हम पर. पिताजी ने इस बार भी एक करोड़ रोजगार देने का वादा किया है, उसको भी जरूर पूरा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है.

निशांत कुमार को लेकर कयासबाजी तो बहुत चलती है, लेकिन उन्होंने इस बारे में खुलकर कभी बातचीत नहीं की. पिछले एक साल से वे लगातार मीडिया के कैमरे फेस कर रहे हैं और केवल यही कहते हैं कि पिताजी ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की हमेशा कोशिश की है और जनता इसका इनाम जरूर देगी. चुनावसे पहले भी वे हर बार ऐसा ही बोलकर बच जाते थे.

जब उनसे पूछा जाता था कि राजनीति में कब आएंगे तो निशांत कुमार हल्की मुस्कान के साथ इस सवाल को टाल जाते थे. मीडिया में आमतौर पर यह सवाल उठते हैं कि जेडीयू का भविष्य कौन संभालेगा? इसी सवाल का जवाब पाने के लिए मीडिया के लोग निशांत कुमार की ओर देखते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा मिलती है.

रिपोर्ट: सुन्दरम