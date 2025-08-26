Bihar Chunav 2025: JDU दफ्तर के बाहर लगे निशांत कुमार के पोस्टर तो दिल्ली चल दिए CM नीतीश, सियासी पारा चढ़ा

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए खेमे में हलचल बढ़ गई है. सोमवार (25 अगस्त) को उजियारपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था. इसमें सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए थे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दिया था. इस कार्यक्रम के अगले ही दिन यानी मंगलवार (26 अगस्त) को जेडीयू कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के पोस्टर लगा दिए गए हैं. इनमें निशांत कुमार को बिहार का भविष्य बताया गया है. इस बीच सीएम नीतीश कुमार भी आज दिल्ली जाने वाले हैं. मुख्यमंत्री का दौरा अचानक तैयार हुआ है. इन सभी घटनाक्रम को देखते हुए सीएम का यह दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार करने के लिए सीएम दिल्ली जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में दो दिनों तक रह सकते हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री की बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात संभव है. इस दौरान बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति आदि पर मंथन हो सकता है. इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर भी एनडीए की रणनीति तैयार की जा सकती है. बता दें कि नीतीश कुमार पहले ही एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं.

निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री लेने के लिए प्रेरित करने वाले पोस्टरों में लिखा है कि ईमानदारी और जनसेवा की नई पीढ़ी. जनसेवा की विरासत अब आगे बढ़ेगी, विकास पुरुष का बेटा, बिहार का भविष्य- निशांत कुमार. जननायक कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा और नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के वारिस- निशांत कुमार. इन पोस्टरों पर जेडीयू की ओर से इस पोस्टर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. बताया जा रहा है कि यह पोस्टर जेडीयू कार्यालय के बाहर आज ही लगाया गया और देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

