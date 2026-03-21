CM नीतीश की सियासी विरासत संभालेंगे निशांत कुमार? ईद के कार्यक्रमों में मौजूदगी से सियासी हलचल तेज

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार इन दिनों राज्य की राजनीति में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. हाल ही में ईद के अवसर पर निशांत कुमार को उन तमाम जगहों पर देखा गया जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे थे. इतना ही नहीं, कई मौकों पर मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निशांत ने जदयू का प्रतिनिधित्व भी किया. उनकी इस सक्रियता ने बिहार की सियासत में 'उत्तराधिकारी' की अटकलों को हवा दे दी है.

भाजपा का मानना है कि ऐसी अटकलों का कोई आधार नहीं है. भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के स्थापित और सक्रिय नेता हैं, जहां तक निशांत के उपस्थिति का सवाल है या पूरी तरीके से पारिवारिक और सामाजिक उपस्थिति का हिस्सा है. इसे किसी रिप्लेसमेंट से जोड़कर देखना सही नहीं है.. नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं है विकास और सुशासन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं. यह सिर्फ राजनीतिक चर्चा है.

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नीतीश के समाजवाद पर कांग्रेस का तंज

निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं. इसको लेकर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि निशांत कुमार जी जदयू के नेता हैं, इसलिए ईद के मौके पर सभी धर्म का सम्मान करते हुए वह अलग-अलग जगह पर जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भी कई जगह पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि आजीवन समाजवाद का झंडा ढोने वाले नीतीश कुमार जी पुत्र मोह में पूरी तरीके से अंधे हो चुके हैं. जहां-जहां वे जा रहे हैं, अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए हर मंच पर ले जा रहे हैं.

परिवारवाद पर राजद का रुख काफी संतुलित

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की आड़ में राजतंत्र को स्थापित करने की कोशिश है. इस मामले में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि निशांत राजनीति में आ गए हैं. नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के रूप में वह हर जगह जा रहे हैं. इसमें बुराई क्या है, लेकिन जनता के ऊपर है. लोकतंत्र में जनता उन्हें स्वीकार करती है या नहीं करती है. आने वाले दिनों में यह भी सभी को पता चल जाएगा.