Nishant Kumar Profile: सम्राट सरकार में निशांत कुमार भी बनेंगे मंत्री, जानें कितने पढ़े-लिखे और कितनी है संपत्ति

Nishant Kumar Profile: बिहार की सियासत में आज (गुरुवार, 7 मई) का दिन काफी अहम है. आज सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार होने जा रहा है. सम्राट सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की लिस्ट तैयार हो गई है. जानकारी के मुताबिक, आज 32 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. इनमें पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, निशांत कुमार के पास फोन आ चुका है. बता दें कि निशांत कुमार ने हाल ही में जेडीयू की सदस्यता ली है. इससे पहले उनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा हो रही थी, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया था.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं निशांत कुमार

निशांत कुमार ने साफ कहा था कि वह जनता की कसौटी में खरे उतरे बिना यानी चुनाव जीते बिना सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे. इसी कारण से उन्होंने डिप्टी सीएम का पद ठुकरा दिया था, लेकिन अब जेडीयू के नेताओं के समझाने पर वह मंत्री बनने को राजी हो गए हैं. वे पूर्व सीएम नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं. उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को बिहार में हुआ था. पढ़ाई की बात करें तो निशांत कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. उन्होंने पटना के सेंट केरेंस स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की थी. बाद में उन्हें मसूरी के मानव भारती इंटरनेशनल स्कूल भेजा गया था.

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नीतीश ने स्कूल से उनका नाम कटवा दिया था

निशांत कुमार से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा आज भी चर्चा में रहता है. बताया जाता है कि जब वे दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, तब स्कूल के एक शिक्षक ने छड़ी से उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी थी. उस समय नीतीश कुमार विधायक थे. बेटे के साथ हुई इस घटना से वे इतना नाराज हुए थे कि बेटे निशांत का उस स्कूल से नाम कटवा दिया था. नीतीश कुमार ने बेटे का नाम भले ही कटवा लिया हो, लेकिन स्कूल या शिक्षक के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था और ना अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया था.

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करीब 3.6 करोड़ रुपये संपत्ति के मालिक हैं निशांत

निशांत कुमार की संपत्ति की बात करें तो उनके पास करीब 3.6 करोड़ रुपये संपत्ति है. इसमें लगभग 1.63 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और करीब 1.9 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है. उनके नाम पर नालंदा जिले के कल्याण बीघा गांव में कृषि भूमि, बख्तियारपुर के हकीकतपुर इलाके में पैतृक मकान और जमीन तथा पटना के कंकड़बाग इलाके में एक प्लॉट होने की जानकारी सामने आई है. उनकी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा उन्हें मां से मिला है.