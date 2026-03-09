Nishant Kumar: बड़ी पटन देवी मंदिर के बाद गुरुद्वारा पहुंचे निशांत कुमार, बोले- जल्द शुरू करेंगे प्रदेश का दौरा

Nishant Kumar: सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सोमवार (9 मार्च) को पटना सिटी पहुंचे और धार्मिक स्थलों पर पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने विश्व प्रसिद्ध तख्त साहब हरमंदिर गुरुद्वारा में मत्था टेका और गुरु घर में अरदास कर राज्य और देश की खुशहाली की कामना की. गुरुद्वारे में उन्होंने श्रद्धा के साथ दर्शन किए और संगत के साथ कुछ समय बिताया.

प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना

निशांत कुमार ने पूजा-अर्चना के बाद कहा कि वे समय-समय पर धार्मिक स्थलों पर जाकर ईश्वर से प्रदेश की उन्नति और लोगों के कल्याण की प्रार्थना करते हैं. उन्होंने कहा कि उनकी कामना है कि बिहार में हमेशा शांति, सौहार्द और विकास बना रहे तथा सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ जीवन यापन करें. इस अवसर पर गुरुद्वारा की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया और प्रसाद भेंट किया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां मौजूद थे, जिन्होंने उनके साथ मिलकर भगवान से प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की कामना की.

निशांत ने किया मां की स्मृति पर माल्यार्पण

साथ ही निशांत कुमार पटना स्थित प्रसिद्ध बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे. यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर मां पटनदेवी का आशीर्वाद लिया. मंदिर पहुंचने पर पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा संपन्न कराई गई. निशांत कुमार ने राज्य की सुख-समृद्धि व शांति की कामना की. हाल के दिनों में निशांत कुमार की सार्वजनिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है.

निशांत कुमार कंकड़बाग स्थित मंजू सिन्हा पार्क भी पहुंचे और मां की स्मृति पर माल्यार्पण किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद हमेशा बना रहे. मां की याद आती है, अगर मां होती तो और खुशी होती. उन्होंने कहा कि जल्द ही 38 जिलों की यात्रा पर निकलेंगे, अभी शेड्यूल तैयार नहीं हुआ है.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार