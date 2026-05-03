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Nishant Kumar Yatra: आज से सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं निशांत कुमार, यहां देखिए मिनट-टू-मिनट पूरा कार्यक्रम

Nishant Kumar Sadbhav Yatra: अपने पिता नीतीश कुमार की सियासी विरासत को संभालने के लिए निशांत कुमार 'निश्चय रथ' पर सवार होकर पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे. निशांत भी अपने पिता की तरह अपनी यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर से करने वाले हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 03, 2026, 06:46 AM IST

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निशांत कुमार (File Photo)
निशांत कुमार (File Photo)

Nishant Kumar Sadbhav Yatra: बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज यानी रविवार (03 मई) से 'सद्भाव यात्रा' पर निकल रहे हैं. उनकी यह यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी. माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए निशांत कुमार अपने पिता की सियासी विरासत को संभालने के लिए जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस यात्रा के दौरान निशांत कुमार 'निश्चय रथ' पर सवार होकर पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे. बता दें कि कभी नीतीश कुमार इस रथ का इस्तेमाल किया करते थे. इतना ही नहीं निशांत कुमार भी अपने पिता की तरह ही चंपारण से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं. यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर से होगी.

जेडीयू से मिली जानकारी के मुताबिक, 'सद्भाव यात्रा' में शामिल होने के लिए निशांत कुमार आज सुबह करीब 11:15 बजे पटना से पश्चिम चंपारण के लिए रवाना होंगे. दोपहर 12:15 बजे वैशाली जिला कार्यालय के पास कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. 2:45 बजे पूर्वी चम्पारण के महेन्द्र चौक मंगराही में स्वागत कार्यक्रम निर्धारित है. इसके बाद 3:15 बजे बंजरिया प्रखंड के चाईलाह शंकर ढाबा और 3:45 बजे पश्चिम चम्पारण के जोकटिया चौक पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी. यात्रा के अंतिम चरणों में शाम 5:15 बजे चौतरवा चौक और 5:30 बजे बगहा नगर परिषद के वार्ड नंबर 31 में स्वागत समारोह होंगे.

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निशांत कुमार की यात्रा को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्याग और नैतिक राजनीति की जो मिसाल पेश की है, उसी राह पर चलते हुए निशांत कुमार भी जनसंवाद और जनसंपर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि निशांत कुमार की यह सद्भाव यात्रा सम्राट अशोक की धरती से शुरू होकर महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि चंपारण तक पहुंचेगी और यहां से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी.

इस दौरान वे समाज के हर वर्ग से संवाद करेंगे, लव-कुश की धरती को नमन करेंगे और पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेंगे. जेडीयू नेता ने कहा कि 4 महीने तक व्यापक जनादेश के बावजूद सत्ता में रहने के बाद पदत्याग करना एक बड़ा उदाहरण है. जिसे आगे बढ़ाने का कार्य अब नई पीढ़ी कर रही है. 

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