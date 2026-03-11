Advertisement
Bihar Politics: एक ही विचारधारा के दो युवराज, दोनों के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के अंतर को 20 प्वाइंट में समझिए

Nishant Kumar-Tejashwi Yadav Politics: बिहार की सियासत में एक और युवराज का उदय हो चुका है, नाम है निशांत कुमार. सीएम नीतीश कुमार के सुपुत्र ने हाल ही में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है. इसी के साथ उनकी तुलना लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से होनी शुरू हो गई है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:28 AM IST

निशांत कुमार-तेजस्वी यादव
Nishant Kumar-Tejashwi Yadav Political Comparison: बिहार की सियासत दो नेताओं के इर्द-गिर्द घूमती है- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव. दोनों नेताओं की अपनी-अपनी पार्टी है. जेडीयू के सर्वेसर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो राजद की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों में हैं. अब दोनों के बच्चे भी राजनीति में उतर चुके हैं. लालू यादव ने अपने बेटों-बेटियों को काफी पहले सियासत में सेट कर दिया तो नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है. जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अब निशांत कुमार बिहार सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी उठाने की तैयारी कर रहे हैं. माना जा रहा है कि नई सरकार में निशांत को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी. अगर ऐसा हुआ तो उनकी (निशांत कुमार) की लॉन्चिग भी उसी तरीके से होगी, जैसी कभी लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की हुई थी. तेजस्वी यादव ने साल 2015 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और करियर की शुरुआत ही सीधे डिप्टी सीएम के तौर पर हुई थी. आइए देखते हैं कि निशांत कुमार और तेजस्वी यादव का राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में कितनी समानत और कितना अंतर है?

मुख्य बिंदु निशांत कुमार तेजस्वी यादव
सियासी समझ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे. पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे. मां राबड़ी देवी भी पूर्व सीएम हैं.
पार्टी जेडीयू आरजेडी
वोट बैंक लव-कुश समीकरण माय (MY) समीकरण
राजनीतिक विरासत निशांत के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के वक्त पिता सीएम हैं. जब तेजस्वी पॉलिटिक्स में आए थे, तब लालू यादव जमानत पर थे.
सियासी अनुभव 52 साल की उम्र में सियासत में कदम रखा है. 25 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा था.
फायदा/नुकसान पिता नीतीश कुमार की छवि बेदाग है. पिता लालू यादव चारा घोटाले में जेल जा चुके और स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर हैं.
पिता की सफलता पिता नीतीश कुमार जब सीएम बने, तब बिहार से झारखंड अलग हो चुका था. पिता लालू यादव एकीकृत बिहार के सीएम रह चुके हैं.
पारिवारिक उपलब्धि जेपी आंदोलन से पिता नीतीश कुमार ने सियासत में कदम रखा था. जेपी आंदोलन से पिता लालू यादव ने सियासत में कदम रखा था.
पार्टी की विचारधारा जेडीयू समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है. आरजेडी भी समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करती है.
पिता का शासनकाल नीतीश कुमार के शासनकाल को सुशासन के रूप में जाना जाता है. लालू यादव के शासनकाल को कोर्ट ने जंगलराज का नाम दिया था.
व्यक्तिगत जीवन निशांत कुमार अबतक अविवाहित हैं. तेजस्वी शादीशुदा और दो बच्चों के पिता हैं. पत्नी राजश्री भी राजनीति में आ सकती हैं.
राजनीतिक गुरु निशांत जब पॉलिटिक्स में आए, तब पिता नीतीश कुमार रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं. तेजस्वी की लॉन्चिंग के वक्त पिता लालू यादव सक्रिय राजनीति में थे.
सियासत में आने का कारण नीतीश कुमार अबतक परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन अब निशांत ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है. लालू परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं और परिवार में सियासी विरासत की जंग चल रही है.
शैक्षणिक योग्यता निशांत के पास बीटेक की डिग्री है और वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. तेजस्वी 9वीं फेल हैं. उनका कहना है कि क्रिकेट की वजह से पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सके. 
समानता राजनीति में आते ही डिप्टी सीएम पद मिल सकता है. डिप्टी सीएम पद से राजनीति में कदम रखा था.
स्वभाव निशांत कुमार काफी सरल और सौम्य स्वभाव के माने जाते हैं. तेजस्वी यादव एक आक्रामक राजनेता के रूप में उभरे हैं.
आरोप निशांत कुमार अब परिवारवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं. तेजस्वी यादव भी परिवारवाद के प्रतिनिधि हैं.
कारण निशांत कुमार पर राजनीति में आने का काफी दवाब था. लालू यादव खुद से तेजस्वी को पॉलिटिक्स में लेकर आए थे. कोई दबाव नहीं था.
संपत्ति निशांत कुमार करीब 3.61 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं. तेजस्वी के पास करीब 8 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है.
पार्टी का अस्तित्व जेडीयू को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है. आरजेडी के पास भी राज्य स्तरीय दल की मान्यता है.

 

 

