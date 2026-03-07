Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3132910
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार भ्रमण पर निकलेंगे निशांत, चंपारण से शुरू कर सकते हैं अपनी सियासी यात्रा

Bihar News: सीएम के बेटे निशांत कुमार बहुत जल्द बिहार के भ्रमण पर निकलेंगे. निशांत कुमार चंपारण से अपनी सियासी यात्रा शुरू कर सकते हैं. निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री को जेडीयू के भविष्य और उत्तराधिकार की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 10:48 PM IST

Trending Photos

बिहार भ्रमण पर निकलेंगे निशांत, चंपारण से शुरू करेंगे अपनी सियासी यात्रा
बिहार भ्रमण पर निकलेंगे निशांत, चंपारण से शुरू करेंगे अपनी सियासी यात्रा

Nishant Kumar: बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पूरी तरह से राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं. निशांत कुमार के लिए उनके पिता नीतीश कुमार ने सियासी रास्ता साफ कर दिया है. नीतीश कुमार खुद सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, ताकि निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग अच्छी और बेहतर हो सके. वहीं, शनिवार को निशांत कुमार ने जदयू नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक से जदयू के भीतर एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे. इसके बाद वह बिहार भ्रमण पर निकलेंगे. माना जा रहा है कि चंपारण से वह अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं.

दरअसल, शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें निशांत कुमार की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा. संजय झा ने साफ किया कि निशांत पहले से ही पार्टी के साथ हैं, लेकिन रविवार दोपहर 1 बजे वह औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे. बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ललन सर्राफ, एमएलसी संजय गांधी और बिहार के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए.

संजय झा ने उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह भ्रम न फैलाएं. मुख्यमंत्री पटना में रहकर ही सरकार की देखरेख करेंगे. वे दिल्ली सिर्फ सदन की कार्यवाही के दौरान रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

संजय झा ने देकर कहा कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बिठाकर बिहार के लिए बड़ी उपलब्धियां और पैकेज लाने की तैयारी में हैं. उनका मुख्य ठिकाना पटना ही रहेगा और वे राज्य की प्रगति की निगरानी खुद करेंगे. 

रिपोर्ट: क्या बिहार से अलग होगा सीमांचल? कांग्रेस सांसद ने ने किया अलग राज्य की मांग

यह भी पढ़ें: राजेश कुमार

TAGS

nishant kumarBihar News

Trending news

nishant kumar
बिहार भ्रमण पर निकलेंगे निशांत, चंपारण से शुरू कर सकते हैं अपनी सियासी यात्रा
Bhojpuri news
क्या नितिन नबीन की विरासत संभालेंगे पवन सिंह? बांकीपुर से लड़ेंगे चुनाव?
Bihar News
डिजिटल दोस्ती, फिर प्यार और फिर सीधा बाजार, सोशल मीडिया पर बेटियां असुरक्षित
UPSC
लातेहार के बिपुल ने UPSC में गाड़े झंडे, गांव में जश्न का माहौल
Ishitva Anand
UPSC में AIR 50 रैंक पाकर इशित्व आनंद ने गांव का बढ़ाया गौरव
Bokaro
बोकारो की बेटी तेजस्विनी सिंह ने रचा इतिहास, UPSC में हासिल की 62वीं रैंक
Mukesh Varnwal
मेडिकल स्टोर चलाने वाले पिता के बेटे ने रचा इतिहास, UPSC में मुकेश वर्णवाल पास
Vaishali news
वैशाली में नगर पंचायत अध्यक्ष पर फायरिंग का दावा, मौके से कारतूस बरामद
nishant kumar
नीतीश के उत्तराधिकारी की आहट? कल JDU की सदस्यता लेंगे निशांत कुमार
BJP
'भाजपा ने कुछ खिलाकर नीतीश कुमार की मति भ्रष्ट कर दी', इरफान अंसारी का बड़ा हमला