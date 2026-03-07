बिहार भ्रमण पर निकलेंगे निशांत, चंपारण से शुरू कर सकते हैं अपनी सियासी यात्रा

Bihar News: सीएम के बेटे निशांत कुमार बहुत जल्द बिहार के भ्रमण पर निकलेंगे. निशांत कुमार चंपारण से अपनी सियासी यात्रा शुरू कर सकते हैं. निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री को जेडीयू के भविष्य और उत्तराधिकार की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है.
Trending Photos
Nishant Kumar: बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पूरी तरह से राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं. निशांत कुमार के लिए उनके पिता नीतीश कुमार ने सियासी रास्ता साफ कर दिया है. नीतीश कुमार खुद सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, ताकि निशांत कुमार की सियासी लॉन्चिंग अच्छी और बेहतर हो सके. वहीं, शनिवार को निशांत कुमार ने जदयू नेताओं के साथ बैठक की. इस बैठक से जदयू के भीतर एक बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार रविवार को औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे. इसके बाद वह बिहार भ्रमण पर निकलेंगे. माना जा रहा है कि चंपारण से वह अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं.
दरअसल, शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें निशांत कुमार की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा. संजय झा ने साफ किया कि निशांत पहले से ही पार्टी के साथ हैं, लेकिन रविवार दोपहर 1 बजे वह औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे. बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, ललन सर्राफ, एमएलसी संजय गांधी और बिहार के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए.
संजय झा ने उन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह भ्रम न फैलाएं. मुख्यमंत्री पटना में रहकर ही सरकार की देखरेख करेंगे. वे दिल्ली सिर्फ सदन की कार्यवाही के दौरान रहेंगे.
संजय झा ने देकर कहा कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार के साथ समन्वय बिठाकर बिहार के लिए बड़ी उपलब्धियां और पैकेज लाने की तैयारी में हैं. उनका मुख्य ठिकाना पटना ही रहेगा और वे राज्य की प्रगति की निगरानी खुद करेंगे.
रिपोर्ट: क्या बिहार से अलग होगा सीमांचल? कांग्रेस सांसद ने ने किया अलग राज्य की मांग
यह भी पढ़ें: राजेश कुमार