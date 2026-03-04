निशांत कुमार 5 मार्च को थामेंगे जदयू का दामन, सुबह 10 बजे होगा ऐलान- सूत्र

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति को लेकर अटकलें तेज हो गई है. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे. माना जा रहा है कि 5 मार्च, 2026 को निशांत कुमार जदयू में शामिल होंगे. गुरुवार इसकी घोषणा की जाएगी. दरअसल, बिहार के सियासी हलकों में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं. उनके उच्च सदन जाने के बाद बिहार की राजनीति में निशांत कुमार एक्टिव हो जाएंगे.

सियासी हलकों में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के लिए एनडीए गठबंधन के भीतर सहमति बन गई है. सूत्रों का दावा है कि पिछले कई दिनों से चल रही बंद कमरों की बैठकों के बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता की कमान किसी और को सौंपकर राज्यसभा जा सकते हैं.

बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा इस बारे में बीजेपी से लगातार बातचीत कर रहे हैं. हालांकि अभी तक सहमति जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. सूत्रों के अनुसार, संजय झा बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और सीएम नीतीश कुमार के बीच एक 'सेतु' का काम कर रहे हैं.

पटना के सियायी हलकों में चर्चा हो रही है कि वह लगातार नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति के लिए राजी करने में जुटे हुए हैं. अटकलें लगाई जा रही हैं कि संजय झा की मध्यस्थता के बाद बात लगभग पक्की मानी जा रही है.

बता दें कि बिहार की कुल 16 राज्यसभा सीटों में से पांच सीटें 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं. जदयू से 2 हरिवंश नारायण सिंह, जो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी हैं और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री राम नाथ ठाकुर, जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे भी हैं. एक अन्य सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल से दो, प्रेम चंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह हैं.

5 मार्च नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है, जबकि चुनाव 16 मार्च को होंगे. कुल 243 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में अपने 202 विधायकों के साथ सत्ताधारी एनडीए आसानी से चार सीटें जीत सकता है. जबकि, 5वीं सीट के लिए कयासों का बाजार गर्म हैं. अटकलें तेज हैं कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ने घोषणा की है कि वे इस पर चुनाव लड़ेंगे.

