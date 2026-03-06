ब्रेकिंग न्यूज

कल जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे निशांत कुमार और पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे, बैठक के बाद नीरज कुमार ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम को 5 बजे जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद इसके बारे में जानकारी देते हुए विधान पार्षद ​नीरज कुमार ने कहा कि सर्वसम्मति से हम सभी ने मार्मिक पीड़ा के साथ दुख का अहसास कराते हुए कि हमलोग आपके इस फैसले से दुखी हैं, लेकिन आपने फैसला लिया है तो पार्टी आपके साथ है. आपने पार्टी बनाई है तो पूरा विधानमंडल एकजुट है. उन्होंने बताया कि माननीय केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात कही तो करतल ध्वनि के साथ विधायकों और पार्षदों ने इस फैसले का स्वागत किया. कल निशांत कुमार जी जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे. निशांत कुमार ने भी इस बात को लेकर सहमति दे दी और पूरे बिहार की यात्रा करने की भी बात कही. निशांत कुमार का राजनीति में आना मास्टरस्ट्रोक है. इससे कितने लोग अशांत हो जाएंगे, आगे देखते जाइएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास कार्यों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहेंगे. चेतन आनंद ने सबसे पहले निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात उठाई थी. उस पर ललन सिंह ने उन्हें बैठने के लिए कहा.