Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3131856
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Trending Photos

कल जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे निशांत कुमार और पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे, बैठक के बाद नीरज कुमार ने दी जानकारी
ब्रेकिंग न्यूज

कल जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे निशांत कुमार और पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे, बैठक के बाद नीरज कुमार ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार शाम को 5 बजे जनता दल यूनाइटेड के विधायकों और पार्षदों की बैठक बुलाई थी. बैठक के बाद इसके बारे में जानकारी देते हुए विधान पार्षद ​नीरज कुमार ने कहा कि सर्वसम्मति से हम सभी ने मार्मिक पीड़ा के साथ दुख का अहसास कराते हुए कि हमलोग आपके इस फैसले से दुखी हैं, लेकिन आपने फैसला लिया है तो पार्टी आपके साथ है. आपने पार्टी बनाई है तो पूरा विधानमंडल एकजुट है. उन्होंने बताया कि माननीय केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात कही तो करतल ध्वनि के साथ विधायकों और पार्षदों ने इस फैसले का स्वागत किया. कल निशांत कुमार जी जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे. निशांत कुमार ने भी इस बात को लेकर सहमति दे दी और पूरे बिहार की यात्रा करने की भी बात कही. निशांत कुमार का राजनीति में आना मास्टरस्ट्रोक है. इससे कितने लोग अशांत हो जाएंगे, आगे देखते जाइएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास कार्यों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहेंगे. चेतन आनंद ने सबसे पहले निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात उठाई थी. उस पर ललन सिंह ने उन्हें बैठने के लिए कहा. 

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

TAGS

Nitish kumar Nishant Kumar

Trending news

nitish kumar
मैं हूं ना... नीतीश कुमार के सिर्फ 3 शब्द और पिघल गया विधायकों का गुस्सा
Nitish kumar Nishant Kumar
कल जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे निशांत और पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे
UPSC Result 2025
IIT के बाद अब UPSC क्रैक: नौकरी के साथ की तैयारी और पहले ही अटेम्प्ट में पाया मुकाम
Nawada News
आंखों में नहीं, सपनों में थी रोशनी: UPSC में 20वीं रैंक लाकर रविराज ने बढ़ाया मान
BJP
बीजेपी में सुर्खियां बनना मतलब रेस से बाहर होना? क्यों फेल हो जाती है कयासबाजी?
Jama Khan
नीतीश के बिना बिहार अनाथ, जनता के साथ हम भी रो रहे हैं: मंत्री जमा खान का छलका दर्द
nitish kumar
नीतीश के राज्यसभा जाने पर गदर: जहानाबाद में JDU दफ्तर में भारी तोड़फोड़
Bihar politics
नीतीश का हश्र देख सहम गए होंगे हेमंत सोरेन! बिहार के पॉवर गेम से खौफ में JMM
Minister Santosh Suman
संतोष सुमन ने नए राज्यपालों को दी शुभकामनाएं, बोले- 'नीतीश कुमार का योगदान अतुलनीय'
Pappu Yadav
पप्पू यादव का दावा: बिहार-बंगाल के टुकड़े कर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी BJP?