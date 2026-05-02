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नीतीश के 'निश्चय रथ' से निशांत कुमार का सियासी श्रीगणेश, 3 मई से करेंगे सद्भाव यात्रा

Nishant Kumar News: जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि यह यात्रा केवल जनसंपर्क अभियान नहीं, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है. राजनीति में एंट्री के बाद निशांत कुमार की यह पहली बड़ी सार्वजनिक यात्रा मानी जा रही है.

Written By  Shivam Raj|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 02, 2026, 02:44 PM IST

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नीतीश के 'निश्चय रथ' से निशांत कुमार का सियासी श्रीगणेश (Photo-AI)
नीतीश के 'निश्चय रथ' से निशांत कुमार का सियासी श्रीगणेश (Photo-AI)

Nishant Kumar: बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल से 'सद्भाव यात्रा' पर निकलने जा रहे हैं. उनकी यह यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी और खास बात यह है कि वह उसी ऐतिहासिक निश्चय रथ से सफर करेंगे, जिसका इस्तेमाल नीतीश कुमार ने अपने बिहार भ्रमण के दौरान किया था.

राजनीति में एंट्री के बाद निशांत कुमार की यह पहली बड़ी सार्वजनिक यात्रा मानी जा रही है. इस यात्रा के दौरान वे नीतीश कुमार के पिछले 20 वर्षों के विकास कार्यों और योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे. साथ ही वे कार्यकर्ताओं और आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर समाधान की कोशिश करेंगे.

इस यात्रा के लिए तैयार किया गया रथ बेहद हाईटेक है, जिसमें आरामदायक सफर के लिए बेड, सोफा समेत कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

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जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि यह यात्रा केवल जनसंपर्क अभियान नहीं, बल्कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है.

उन्होंने कहा कि यही 'निश्चय रथ' बिहार में 'सात निश्चय' कार्यक्रम की शुरुआत का साक्षी रहा है और अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निशांत कुमार, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी और जनता के बीच मजबूत सेतु बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: AEDO परीक्षा रद्द होने पर बिहार में सियासी घमासान, जानें क्या है पूरा मामला

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