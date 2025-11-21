भीड़ के बीच में सादगी से बैठे रहे निशांत, नीतीश कुमार ने एक और भतीजे को पॉलिटिक्स में कर दिया लांच

Bihar Politics: 2015 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को लांच किया था. आज जो लोग दीपक प्रकाश को जिम्मेदारी दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं लोग तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाए जाने से गदगद हो रहे थे.
Bihar Politics: एक दिन पहले गुरुवार, 20 नवंबर को नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. उनके साथ उनकी टीम के 26 विधायकों ने भी शपथ ग्रहण किया. शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार ने एक ऐसा काम किया, जिससे उनकी वाहवाही हो रही है. एक तरफ शपथ ग्रहण के दौरान नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भीड़ के बीच बैठे हुए मीडिया को बाइट दे रहे थे, उसी समय नीतीश कुमार एक और भतीजे को राजनीति में लांच कर रहे थे. उस भतीजे का नाम है: दीपक प्रकाश कुशवाहा. दीपक प्रकाश कुशवाहा का नाम राजनीति में नया है, क्योंकि वे इंजीनियर रहे हैं और अपनी पार्टी को बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें लांच किया है.
एक तरफ पिता नीतीश कुमार धमाकेदार जीत के बाद डंके की चोट पर गांधी मैदान में लाखों लोगों की भीड़ और कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शपथ ले रहे थे तो उनके बेटे निशांत कुमार भीड़ की अग्रिम पंक्ति में मौजूद थे. मीडिया के लोगों का जब उनकी ओर ध्यान गया तब उन्होंने कहा, मोदी अंकल आ रहे हैं. बहुत खुशी की बात है. हमारे पिताजी को फिर से बिहार की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है. बहुत अच्छा लग रहा है. सभी ने बहुत मेहनत की है. कार्यकर्ताओं ने भी बड़ी मेहनत की है.
वैसे तो नीतीश कुमार ने अब तक न जाने कितने भतीजों को राजनीति में लांच किया होगा, लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बाद दीपक प्रकाश की लांचिंग चर्चा में रही है. दीपक प्रकाश का नाम इसलिए चौंकाने वाला रहा, क्योंकि एक दिन पहले तक किसी को पता नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को राजनीति में लांच करने वाले हैं और वो भी बिना विधायक और एमएलसी बने सीधे मंत्री पद से लांचिंग होने वाली है. शपथ ग्रहण वाले दिन जब मुख्यमंत्री कार्यालय से राजभवन तक मंत्रियों की लिस्ट पहुंची और मीडियाकर्मियों को इस बात की जानकारी मिली, तब से दीपक प्रकाश के बारे में खोज खबर ली जाने लगी.
वैसे तो तेजस्वी यादव भी नीतीश कुमार को चाचा कहते रहे हैं, लेकिन उनके कहने में एक तंज का भाव होता है. तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार को चाचा कहते हैं तो वे यह दर्द भी जता जाते हैं कि किस तरह उन्होंने महागठबंधन को छोड़कर उन्हें गच्चा देने का काम किया था. विधानसभा चुनाव के पहले से तेजस्वी यादव अपने चाचा को बीमार और अक्षम मुख्यमंत्री बता रहे थे, लेकिन जब वहीं अक्षम और बीमार चाचा ने धूल चटाई तो तेजस्वी यादव उसे पचा नहीं पा रहे हैं और अब तक हार स्वीकार नहीं कर पाए हैं. खैर, सत्तापक्ष में भी अब एक ऐसा भतीजा आ गया है, जो तंज भरे शब्दों में नही, बल्कि सम्मानजनक तरीके से नीतीश कुमार को चाचा कह सकता है.