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4 लाख रुपए आय सीमा तक के मरीज अब होंगे मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के दायरे में: स्वास्थ्य मंत्री निशांत का दावा

Bihar News: स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. अब अधिक से अधिक पात्र परिवार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और बेहतर इलाज करा सकेंगे.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:58 PM IST

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निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार (File Photo)
निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार (File Photo)

Patna News: बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने सम्राट कैबिनेट की बैठक में हुए फैसलों को लेकर बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 3 जून, 2026 दिन बुधवार को आयोजित बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 2.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की मंजूरी दी है. इस निर्णय से राज्य के अधिक संख्या में जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को गंभीर और महंगे इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में वर्ष 2006 से मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का संचालन किया जा रहा है. इस योजना के माध्यम से हजारों मरीजों को उपचार के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान कर उन्हें नया जीवन देने का कार्य किया जा रहा है.

निशांत कुमार ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से 27,890 मरीजों को 216.75 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई. वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मार्च 2026 तक 25,731 मरीजों को 202.63 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है. इसके अतिरिक्त अप्रैल 2026 में 2,028 मरीजों को 17.79 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई.

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स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. अब अधिक से अधिक पात्र परिवार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ प्राप्त कर सकेंगे और बेहतर इलाज करा सकेंगे. राज्य सरकार गंभीर और असाध्य रोगों से पीड़ित मरीजों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

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