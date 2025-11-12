बिहार में विकास की नई गंगा बहेगी, निशिकांत दुबे ने बताया कैसे बदलेगा राज्य का चेहरा

Bihar Chunav 2025: सांसद दुबे कहा कि "सरकार की योजना है कि गंगा किनारे के इलाकों में जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए और किसानों को इसके लिए आर्थिक सहायता दी जाए. इस काम के लिए सबसे उपयुक्त स्थान भागलपुर है. यहां की मिट्टी, जलवायु और भौगोलिक स्थिति ऑर्गेनिक खेती के लिए बेहद अनुकूल है."

उन्होंने आगे कहा कि सरकार केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र का कायाकल्प करने की दिशा में काम कर रही है. हम भागलपुर में मरीन ड्राइव विकसित कर रहे हैं, गंगा नदी पर नए पुलों का निर्माण हो रहा है और चार लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं. आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा किनारे यह पूरा क्षेत्र विकसित होगा, तो बिहार की तस्वीर ही बदल जाएगी.

सांसद ने बताया कि यह परियोजना न केवल कृषि को आधुनिक बनाएगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। गंगा के किनारे का हर गांव, हर खेत आने वाले दिनों में विकास की गवाही देगा.

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आगे कहा कि बिहार में किसानों की आय बढ़ाने और फसल को सुरक्षित रखने के लिए अब कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस का नेटवर्क तेजी से बढ़ाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि जब आप पूर्णिया से अररिया की ओर यात्रा करते हैं, तो सड़क के दोनों ओर कोल्ड स्टोरेज और गोदामों की कतार दिखाई देती है. यही काम अब भागलपुर और आसपास के इलाकों में भी शुरू होगा.

दुबे ने बताया कि इन सुविधाओं से किसानों को फसल खराब होने की चिंता नहीं रहेगी और उन्हें अपने उत्पादों के बेहतर दाम मिलेंगे. अब बिहार के किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख पाएंगे, जब चाहें बेच पाएंगे और अपनी मेहनत की पूरी कीमत हासिल कर सकेंगे.

सांसद ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आने वाले वर्षों में खेतों से लेकर सड़कों तक विकास की नई मिसाल कायम करेगा.

