उद्योग और निवेश

बिहार सरकार औद्योगिकरण के लिए मिशन मोड में कार्यरत है. राज्य में 14,037 एकड़ नई औद्योगिक भूमि की स्वीकृति दी गई है. बिहार औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन पैकेज 2025, Semiconductor Policy-2026, बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2026 और Bihar Al Mission के माध्यम से Al, Electronics और Advanced Manufacturing आधारित नई अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है. विगत 2 वर्षों में सौर और विभिन्न ऊर्जा प्रक्षेत्रों, सड़क अवसंरचनाओं के निर्माण और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के लिए 1 लाख करोड़ रूपये से अधिक निजी पूंजी निवेश को आकर्षित किया गया है. राज्य के नियोजित और संतुलित शहरी विकास के लिए लगभग तीन लाख एकड़ से अधिक भूमि में 14 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है.