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नीति आयोग की बैठक में गूंजी बिहार की आवाज, सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्र से की 18 हजार करोड़ रुपए की मांग

CM Samrat Choudhary: नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौदरी ने कहा कि बिहार आज राष्ट्र की विकास यात्रा का सहभागी मात्र न रहकर विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास के लिए एक सक्रिय परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 11, 2026, 11:26 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:26 PM IST
नीति आयोग की बैठक में गूंजी बिहार की आवाज, सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्र से की 18 हजार करोड़ रुपए की मांग
Image Credit: सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्र से की 18 हजार करोड़ रुपए की मांग (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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