'आदमी क्वालिटी से बड़ा होता है, जाति से नहीं'; नितिन नबीन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में नितिन गडकरी ने क्यों कही ये बात

Nitin Gadkari On Nitin Nabin: नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के लिए बेहतर कदम बताया है. केंद्रीय मंत्री Z Media से बातचीत में कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. योगानुयोग से उनका भी नाम नितिन है और मेरा भी. वो भी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और मैं भी. अभी वे मुझसे मिलकर गए हैं. अब वो अध्यक्ष बन गए हैं. युवा नेतृत्व के आधार पर बीजेपी मजबूत बनेगी. हम सब उनके पीछे खड़े हैं और वो कामयाब होंगे. नितिन नबीन की जाति की संख्या को लेकर पूछे गए सवाल पर नितिन गडकरी ने कहा, आप कभी नागपुर आओ. मैं तीसरी बार लोकसभा में गया हूं. मैं वहां कहता हूं- जो करेगा जात की बात.... हमारे यहां कभी जात पात की बात नहीं होती.

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि आदमी गुणवत्ता से बड़ा होता है, धर्म और मजहब के आधार पर बड़ा नहीं होता. आपको अगर हार्ट का आपरेशन कराना है, तो कोई कहता है कि मेरी जाति का डॉक्टर लाओ. आपको रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको जो अच्छा लगता है, वो खाते हैं. वहां आप किसी जाति को थोड़े ढूंढते हो. केवल चुनाव में ही जात पात की बात क्यों होती है. मैंने तो इस बात चुनावों में पोस्टर भी नहीं लगाया था अपने चुनाव में.

वहीं नितिन नबीन के बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस ने खुशी जताई है. कांग्रेस के सीनियर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह दूसरा मौका है, जब बीजेपी की कमान 'नितिन' संभाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि बरसों पहले जब नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. अब फिर से बीजेपी की कमान नितिन के पास है, यह कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत है. बता दें कि नितिन नबीन के चलते ही छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी.