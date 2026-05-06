Bihar Cabinet Expansion: आज शाम पटना आ रहे नितिन नवीन-अमित शाह, कल PM मोदी भी करेंगे रोडशो, शपथ ग्रहण में होंगे शामिल

Bihar Cabinet Expansion: बिहार की सियासत में कल यानी गुरुवार (7 मई) का दिन काफी अहम होने वाला है. कल सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ एनडीए के तमाम बड़े नेता शामिल हो सकते हैं. शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं. पूरे समारोह स्थल पूरे चार जोन में बंटा होगा. करीब 3000 जवान गांधी मैदान और इसके आस-पास के इलाके में तैनात रहेंगे. इसके साथ ही चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रहेगी. गांधी मैदान में लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है.

आज शाम को पहुंच रहे शाह-नितिन नवीन

वहीं कार्यक्रम स्थल पर 2 मंच बनाए गए हैं, जिसमें से एक मंच पर पीएम मोदी समेत एनडीए के शीर्ष नेता बैठेंगे. वहीं दूसरे मंच पर एनडीए के क्षेत्रीय नेताओं को जगह मिलेगी. इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज शाम को ही पटना पहुंच जाएंगे. जानकारी के मुताबिक, भाजपा के संभावित मंत्रियों की लिस्ट को अमित शाह और नितिन नवीन चेक करेंगे. उनकी ओर से हरी झंडी मिलने के बाद ही उसे फाइनल रूप दिया जाएगा. वहीं जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की सहमति के बाद तय हो गई है. कैबिनेट विस्तार में एनडीए के अन्य सहयोगी दलों को भी हिस्सेदारी दी जाएगी.

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पीएम मोदी एक रोडशो करेंगे

इस शपथ ग्रहण से पहले पटना में पीएम मोदी एक रोडशो करने वाले हैं. बिहार बीजेपी के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री का काफिला हवाई अड्डे से निकलकर हज भवन और भाजपा कार्यालय होते हुए आयकर गोलंबर पहुंचेगा. वहां से डाकबंगला चौराहा होते हुए पीएम का काफिला सीधे गांधी मैदान पहुंचेगा. इस पूरे रूट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत की तैयारी की गई है, जहां प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा की जाएगी.

पटना पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

कार्यक्रम के दौरान एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक पूरे रूट को हाई-सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया जाएगा. सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर आम वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी. शहर के विभिन्न हिस्सों से गांधी मैदान की ओर जाने वाले मार्गों को पूरी तरह प्रतिबंधित या डायवर्ट किया गया है, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट में किसी तरह की बाधा न हो. पटेल गोलंबर, आर ब्लॉक, आयकर गोलंबर, डाकबंगला चौराहा, अशोक राजपथ समेत कई अहम इलाकों में ट्रैफिक बंद या डायवर्ट रहेगा. वहीं, एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को जगदेव पथ का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.