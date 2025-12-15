नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, नेताओं ने दी बधाई और सराहना

Advertisement
Nitin Nabin: बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बिहार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जदयू और एनडीए नेता संजय झा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सहित विपक्षी नेताओं ने भी उनकी कार्यशैली, ऊर्जा और संगठनात्मक क्षमता की सराहना की. RJD और कांग्रेस नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जबकि JDU प्रवक्ता ने उन्हें बिहार का गर्व बताया है.

Dec 15, 2025

Nitin Nabin: बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बिहार को बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी है. इस फैसले पर एनडीए नेताओं के साथ-साथ विपक्ष के नेताओं ने भी उनकी कार्यशैली, ऊर्जा और संगठनात्मक क्षमता की खुलकर सराहना की है. नितिन नवीन की नियुक्ति को राजनीति में कार्यकर्ता से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने का मजबूत संदेश माना जा रहा है.

गिरिराज सिंह ने कहा
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा पार्टी जब से बनी है पहली बार यह दायित्व बिहार को दिया गया है. जैन जी का नाम चलता है मगर हम नितिन नवीन को जी जैन नहीं कहेंगे मगर युवाओं में सबसे अधिक ऊर्जावान पांच बार के विधायक युवा है. इन्हे जनरेशन जी कहेगे राहुल गांधी जी जैन कहते कहते 80 साल के खड़गे को ले आए. कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से बाहर नहीं निकला. बीजेपी ने यह बता दिया एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है. पोस्टर साटने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम बीजेपी ही कर सकता है. कांग्रेस को सोचना चाहिए बीजेपी की सोच क्या है उनकी सोच क्या है हम लोग कार्यकर्ता की पार्टी है.

संजय झा और मनाज तिवारी ने भी शुभकामनाएं
बहुत खुशी की बात है और हम लोग अपनी पार्टी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं. बिहार में उन्हें एक महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री के रूप में हम लोग देखते रहे हैं और साथ मिलकर काम भी किया है. उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है. वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नीतिन नवीन को बनाए जाने पर कहा देश के करोड़ों युवा इस फैसले से बीजेपी को धन्यवाद दे रहे हैं.बंगाल चुनाव को लेकर नितिन नवीन के जिम्मेदारी पर मनोज तिवारी ने कहा नीतिन नवीन को जब-जब जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने बखूबी पूरा किया है आगे भी बहुत बेहतर परिणाम सामने आएंगे.

मृत्युंजय तिवारी ने भी की तारीफ
नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी  का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बिहार में एनडीए के नेता ही  नहीं, बल्कि विरोधियों में भी खुशी है. लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने नितिन नवीन की  तारीफ की  उन्होंने BJP के नए कार्यकारी अध्यक्ष को सौम्य, सरल और कर्मठ नेता बताया. साथ ही कहा कि बिहार से एक नौजवान को भाजपा आलाकमान ने भविष्य के लिए तैयार किया है, यह अच्छी बात है. नितिन नवीन के जेपी नड्डा के बाद अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा है भले ही राजनीति में वह हमारे विरोधी हैं, लेकिन बिहार के बेटा है और बीजेपी ने उन पर भरोसा किया है.

ये भी पढ़ें: 45 साल के नितिन नबीन की टक्कर कांग्रेस के 85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी!

प्रेमचंद्र मिश्रा ने लिया चुटकी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने चुटकी लिया है और कहा कि बीजेपी का यह आंतरिक मामला है. अपने पार्टी संगठन में किसी को क्या बनाना है. नितिन नवीन को बधाई देता हूं क्या बीजेपी में वन मैन वन पोस्ट नहीं होता है. मंत्रिमंडल में भी रहेंगे और संगठन में भी रहेंगे. नितिन नवीन को मन से मंडल से बाहर करने के लिए यह झुनझुना थमा दिया गया है, क्योंकि मंत्री के रूप में  वह बढ़िया काम कर रहे थे. नितिन नवीन को भाजपा सरकार और संगठन दोनों में मौका दे रही है तो लगता है वह टैलेंटेड व्यक्ति है और उनके लिए कार्यकारी अध्यक्ष से बड़ा पद दिल्ली में है. उनको गृह मंत्री बनाया जा सकता है प्रधानमंत्री बनने पर विचार हो सकता है.

निहोरा यादव का बयान
JDU प्रवक्ता निहोरा यादव ने  कहा कि बिहार के बेटा नितिन नवीन देश के इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसको लेकर बधाई देता हूं. बिहार जिस प्रकार राजनीतिक रूप से अपनी पहचान बनाते आ रहा है उसका भी परिणाम है बीजेपी के सफल अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन स्थापित होंगे. क्योंकि वह कुशल विचार के हैं और संगठन का काफी अनुभव है. कांग्रेस के लोग जो चुटकी ले रहे हैं उनका सिर फिर गया है. कोई राजनीतिक सोच कांग्रेस में नहीं बचा है ना कोई सिद्धांत बचा है. कांग्रेस जैसे पागल व्यक्ति लोग बोलते हैं और उनके नेता का भी वही हाल है.

रिपोर्ट: zee बिहार झारखंड

BJP Minister Nitin Nabin

