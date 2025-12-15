Advertisement
Nitin Nabin: बीजेपी में नितिन नबीन की ताजपोशी से हर कोई हैरान! शिवानंद तिवारी ने तो यहां तक कह दिया

Shivanand Tivary On BJP: नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए. इस खबर से आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 07:09 AM IST

शिवानंद तिवारी-नितिन नबीन (फाइल फोटो)
शिवानंद तिवारी-नितिन नबीन (फाइल फोटो)

Shivanand Tivary On Nitin Nabin: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम की घोषणा करके पार्टी ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया है. वह जेपी नड्डा को रिप्लेस करेंगे. बता दें कि इस पोस्ट के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम की काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन अंत में नितिन नबीन ने रेस जीत ली. उनके नाम पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगते ही तत्काल प्रभाव से इस फैसले को लागू कर दिया गया है. नितिन नबीन वर्तमान में बिहार की बांकीपुर से सीट से विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं. बीजेपी में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से विरोधी भी चौंक गए. इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी नितिन नबीन को शुभकामनाएं दीं.

शिवानंद तिवारी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए. इस खबर से आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई. आश्चर्य इसलिए कि नितिन के पिता नवीन हमलोगों के बिहार आंदोलन के साथी थे. उस दौरान नवीन के साथ हमारा टकराव भी होता रहता था, लेकिन वह व्यक्तिगत नहीं बल्कि दो विपरीत विचारधाराओं के बीच का टकराव होता था. पटना में आंदोलन की नगर समिति के गठन में हमलोगों में खूब भिड़ंत हुई थी. नवीन को विधायक के रूप में भी मैंने देखा है. संसदीय कार्य प्रणाली की जितनी समझ नवीन को थी, वैसी समझ उस समय सदन में किसी को नहीं थी.

राजद नेता ने आगे कहा कि आज उन्हीं नवीन किशोर का बेटा भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बन गया, इस खबर पर सहसा यकीन नहीं हुआ. भाजपा से हमारा घोर वैचारिक मतभेद है. लेकिन इसके बावजूद नितिन जहां मिले घर के बड़े की तरह सम्मान दिया. इस खबर ने नवीन की भी याद दिला दी. अगर आत्मा सचमुच होती है तो पुत्र की इस उपलब्धि से नवीन की आत्मा जुड़ा गई होगी. नितिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. 

