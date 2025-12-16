Nitin Nabin News: पॉलिटिक्स ही नहीं, मिनटों में Google के 'हॉटस्टार' बन गए नितिन नबीन, पढ़ें पूरी खबर

Nitin Nabin In Google Searching: बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की ताजपोशी हो चुकी है. बीजेपी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से पहले तक नितिन नबीन को बिहार के बाहर शायद ही कोई जानता हो, लेकिन आज वह गूगल के ट्रेडिंग स्टार हैं. बिहार में उनकी पहचान भाजपा के युवा नेता और नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर थी. अपने सौम्य स्वभाव के कारण वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार पांचवी बार विधायक चुने गए थे और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार में PWD मंत्री बने थे. बिहार में नई सरकार के गठन के महज 3 सप्ताह बाद ही बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठा दिया. रविवार (14 दिसंबर) की शाम को बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया था. उसके बाद से वे गूगल पर खूब सर्च किए जा रहे हैं.

Google Trends के डेटा के अनुसार, पिछले 3 दिनों (14 दिसंबर - 16 दिसंबर) में नितिन नबीन को गूगल पर काफी सर्च किया गया है. 14 दिसंबर को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित होते ही लोग नितिन नबीन को खोजने लगे थे. लोग उनके राजनीतिक करियर, उम्र और परिवार के बारे में जानने को बेताब थे और इन कीवर्ड पर सर्चिंग बढ़ गई थी. सोमवार (15 दिसंबर) को भी नितिन नबीन का सर्च वॉल्यूम अपने उच्चतम स्तर पर बना रहा. वहीं आज यानी 16 दिसंबर को फिलहाल सर्च वॉल्यूम स्थिर है, लेकिन सामान्य दिनों की तुलना में यह अभी भी काफी अधिक है.

Google Trends के डेटा के अनुसार, लोग नितिन नबीन के बारे में गूगल पर Who is Nitin Nabin, Nitin Nabin Caste, Nitin Nabin Age, Nitin Nabin New Role In BJP, नितिन नबीन कौन हैं, नितिन नबीन की जाति, नितिन नबीन की उम्र, बीजेपी में नितिन नबीन की नई भूमिका के बारे में जानना चाह रहे हैं. उन्हें सर्च करने वालों की सही संख्या तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन पिछले 3 दिनों में वे भारत में Politics Category में सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले व्यक्तियों में से एक रहे हैं. Google के अनुसार, उनकी सर्च रैंकिंग 'Low' से सीधे 'High/Trending' पर पहुंच गई है.

गूगल रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 72 घंटों में नितिन नबीन की डिजिटल मौजूदगी लोकल से नेशनल स्तर पर पहुंच गई है. एक्स प्लेटफॉर्म पर उनके फॉलोअर्स में 25% से 40% तक का उछाल आने का अनुमान है. इसी तरह से Instagram और फेसबुक पर भी उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं. वहीं अब उनकी रील्स काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर उनके पुराने भाषण और छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी के रूप में उनके सफल ट्रैक रिकॉर्ड के वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं. बीजेपी के अंदर अब भूमिका शीर्ष नेतृत्व में हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी सुरक्षा को अपग्रेड किया जा रहा है. उन्हें अब Y+ या Z श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की संभावना है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.