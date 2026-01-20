Advertisement
Nitin Nabin News: बीजेपी की कमान संभालने से पहले क्या-क्या करेंगे नितिन नबीन? देखें आज उनका पूरा शेड्यूल

Nitin Nabin Latest News: बीजेपी अध्यक्ष पद पर आसीन होने से पहले नितिन नबीन कई मंदिरों में पूजा-पाठ करने वाले हैं. इसके बाद 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे. नितिन नबीन के बीजेपी अध्यक्ष बनने से बिहार भाजपा में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:08 AM IST

नितिन नबीन (फाइल फोटो)
नितिन नबीन (फाइल फोटो)

Nitin Nabin Today Schedule: पटना की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नबीन की आज (मंगलवार, 20 जनवरी) बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर ताजपोशी होने वाली है. उन्हें सोमवार को निर्विरोध भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था. बांकीपुर से पांच बार के विधायक रहे नितिन नबीन महज 45 साल के हैं. लिहाजा, बीजेपी अध्यक्ष पद पर आसीन होने वाले अब तक के सबसे युवा नेता हैं. वे भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने से पहले नितिन नबीन दिल्ली के कई मंदिरों में पूजा-अर्चना करने वाले हैं और आज सुबह से ही उनका धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो चुका है. 

नितिन नबीन ने सुबह-सुबह दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में जाकर मां झंडेवालान के दर्शन किए. यहां पूजा-अर्चना करने के बाद वे वाल्मिकी मंदिर पहुंचे और यहां भी पूजन-अर्चन किया. इसके बाद कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे हैं. यहां पूजा-पाठ करने के बाद नितिन नबीन साढ़े 9 बजे के करीब बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे और यहां मत्था टेकेंगे. इसके बाद वह सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और करीब साढ़े 11 बजे औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी ग्रहण करेंगे. 

ये भी पढ़ें- पवन सिंह, मनोज तिवारी से लेकर आम्रपाली दुबे तक हो चुके हैं चोरी का शिकार

जानकारी के मुताबिक, इस दौरान पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रम किए जाने की तैयारी है. नितिन नबीन के पद ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोद, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार भाजपा के भी तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं. बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के पक्ष में 37 सेट नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए. नितिन नबीन के पक्ष में 37 सेट नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए थे और उनके प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे. 

nitin Nabin
BJP की कमान संभालने से पहले क्या-क्या करेंगे नितिन नबीन? देखें आज उनका पूरा शेड्यूल
