Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3130683
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

नितिन नवीन की बड़ी उपलब्धि: अध्यक्ष बनने के 45 दिनों के भीतर बिहार में खिलाया कमल, 20 साल बाद होगा BJP का मुख्यमंत्री!

Nitin Nabin Bihar Politics: भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालते ही अपने गृह राज्य में अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाबी हासिल की है. यह काम अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गज नेताओं के लिए संभव नहीं हो सका था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 05, 2026, 02:51 PM IST

Trending Photos

नितिन नवीन (फाइल फोटो)
नितिन नवीन (फाइल फोटो)

Nitin Nabin Big Achievement: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा के सदस्य के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. दावा है कि उनके बाद भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक, नई सरकार में जेडीयू के दो डिप्टी सीएम होंगे. एक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर निशांत कुमार बैठे दिखाई दे सकते हैं, जबकि दूसरे के लिए पार्टी में मंथन होना बाकी है. इसके लिए नीतीश कुमार जल्दी ही जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाने वाले हैं. नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से बाहर भेजना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था. इसके लिए पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का जितना धन्यवाद करे, उतना कम होगा.

दरअसल, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालते ही अपनी 'होम पिच' (बिहार) पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. बिहार सरकार में मंत्री और पटना के बांकीपुर से विधायक रहे नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के मात्र 45 दिनों के भीतर ही बिहार में भाजपा को अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल गया है. सूत्रों का कहना है कि इसके लिए नितिन नवीन ने काफी मेहनत की है. वे लगातार बिहार का दौरा कर रहे थे और जेडीयू नेताओं को भरोसे में ले रहे थे. मुख्यमंत्री के साथ लंबे समय तक काम करने के कारण उन्हें (नीतीश कुमार) मनाने के लिए नितिन नवीन को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. 

नितिन नवीन की बड़ी कामयाबी

Add Zee News as a Preferred Source

नितिन नवीन भाजपा के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उन्होंने पद संभालते ही बिहार में जेडीयू के साथ शक्ति संतुलन को भाजपा के पक्ष में झुकाने का काम किया. सूत्रों की मानें तो नीतीश कुमार को 'सम्मानजनक विदाई' और राज्यसभा भेजने की पूरी प्लानिंग के पीछे नितिन नवीन का 'यूथ विजन' और केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा था.

भाजपा को मिला ऐतिहासिक मौका

2005 से ही भाजपा बिहार में 'जूनियर पार्टनर' की भूमिका में रही, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में 89 सीटें जीतकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी. सिर्फ नंबरगेम से बीजेपी को यह मौका नहीं मिला है. इसके लिए नितिन नवीन ने 'भाजपा का मुख्यमंत्री' बनाने की जमीन तैयार की.

नितिन का कद बढ गया

बिहार से निकलकर बीजेपी में दिल्ली की गद्दी संभालने वाले नितिन नवीन ने साबित कर दिया कि वे केवल 'विरासत' के नेता नहीं, बल्कि 'रणनीति' के खिलाड़ी हैं. उनके नेतृत्व में बिहार में हुआ यह प्रयोग सफल रहा. अब आने वाले चुनावों के लिए भाजपा का नया ब्लूप्रिंट माना तैयार हो गया है. उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ रहते हुए अपनी पार्टी को 'नंबर 1' पोजीशन पर पहुंचाने का सफल प्रयोग किया है.

TAGS

nitin Nabinnitish kumarBihar politics

Trending news

nitin Nabin
नितिन नवीन की बड़ी उपलब्धि: अध्यक्ष बनने के 45 दिनों के भीतर बिहार में दिखाया जादू!
Gaya News
रंग-गुलाल से सिंदूरदान तक का सफर, प्रेमिका से होली खेलने गए प्रेमी की शादी
Bagaha News
रामनगर में तेज रफ्तार ऑटो पलटा: पांच सरकारी शिक्षक घायल, चार की हालत गंभीर
nitish kumar
होली पर सत्ता का उलटफेरः सिंधिया से लेकर नीतीश तक... जब त्योहार पर हिला तख्त-ओ-ताज
Bihar politics
Bihar Politics: 'रबर स्टैंप CM लाना चाहती है BJP', तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप
nitish kumar
सहयोगी दलों के लिए कब्रगाह बनी भाजपा? CM नीतीश से पहले ये क्षेत्रीय दल हो चुके भस्म
nitish kumar
शराबबंदी पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': बिहार में नई सरकार आते ही फिर से खुलेगी मधुशाला?
Madhubani road accident
मधुबनी में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में 5 की मौत
nitish kumar
लालू यादव के बराबर जा रहे नीतीश कुमार, MLA-MLC बने, लोकसभा और राज्यसभा भी पहुंचे
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर में RJD विधायक के ड्राइवर की संदिग्ध मौत, घर के दरवाजे पर मिला शव