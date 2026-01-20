नितिन नबीन की 'अग्निपरीक्षा': 2026 से 2030 तक 30 से अधिक चुनावों का जिम्मा और 2029 का बड़ा लक्ष्य

नितिन नबीन के सिर पर 'सेहरा' सज चुका है. स्वागत में मंगलगीत गाए जा चुके हैं. अलग अलग राज्यों से आए भाजपा के बड़े बड़े सूरमा नितिन नबीन के सम्मान में सजदा करके लौट चुके हैं. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी बाकायदा उन्हें अपना बॉस मान चुके हैं. इस तरह से वे भारतीय जनता पार्टी के करीब 14 करोड़ कार्यकर्ताओं के वे माई-बाप बन चुके हैं. ताज बड़ा है, तो जिम्मेदारी भी कांटों वाली होगी. अध्यक्ष बनते ही उनका पहला मुकाबला ठेठ बंगालन और राजनीतिज्ञ ममता बनर्जी से होने वाला है. ममता बनर्जी इससे पहले पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की तिकड़ी को मात दे चुकी हैं. दक्षिण में स्टालिन का किला भेदना और वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के अलावा केरल विधानसभा चुनाव में खाता खोलने का लक्ष्य भी नितिन नबीन को भेदना होगा. प्रतिद्वंद्वी पार्टियों से मुकाबला करके उनकी सत्ता कब्जाने से बड़ा काम असम जैसे राज्य में खुद का गढ़ बचाना भी कम बड़ी बात नहीं होगी. हालांकि नितिन नबीन के लिए राहत भरी बात यह है कि असम में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से होना है, जो आम तौर पर पार्टी को सहज लगता है. पुड्डूचेरी भी अभी एनडीए के पास है तो उसे भी सेफ करना नितिन नबीन की जिम्मेदारियों में से एक जरूर होगा. ये सभी काम नितिन नबीन को अभी करने हैं. मतलब कल से उनके लिए टफ टास्क शुरू हो जाएगा.

कुल मिलाकर नितिन नबीन को इस साल यानी 2026 में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है. जहां पार्टी पहले से मजबूत है, वहां और मजबूती देना लक्ष्य हो सकता है. अगले साल यानी 2027 की बात करें तो उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव नितिन नबीन के लिए अग्निपरीक्षा से कम साबित नहीं होने वाले. साथ में आपसी द्वंद्व से जूझता मणिपुर राज्य में भी अगले साल चुनाव होंगे. पंजाब, गोवा और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी नितिन नबीन पर भाजपा के लिए खुशखबरी लाने की जिम्मेदारी होगी.

2028 में 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं. इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और मिजोरम शामिल हैं. इनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा में भाजपा की अपनी सरकारें हैं तो मेघालय, मिजोरम और नगालैंड में एनडीए की मिली जुली सरकारें चल रही हैं. इनका भी ध्यान नितिन नबीन को रखना होगा. 2028 में भाजपा का एक और लक्ष्य होगा, कांग्रेस से तेलंगाना और कर्नाटक को छीनना.

2029 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज उठेगा और मोदी सरकार की चौथी बार वापसी के लिए नितिन नबीन को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा. जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में गिरावट आई हैं. उनसे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह के अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी को क्रमश: 282 और 303 सीटें आई थीं. दूसरी ओर, लोकसभा चुनाव 2029 में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों तक सिमट आई. इससे पार्टी की बहुत किरकिरी हुई थी. हालांकि पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी.

2029 में लोकसभा चुनाव के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं.

और सबसे आखिर में, नितिन नबीन के गृह राज्य बिहार में 2030 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बिहार से पहले नितिन नबीन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीजेपी का पताका फहराना होगा. 2030 में इन्हीं दोनों राज्यों में चुनाव होंगे. वैसे अगर देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन बीच में लागू हो गया तो नितिन नबीन को 2029 में ही वृहत पैमाने पर चुनाव मैदान में खुद और टीम को उतारना होगा.

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है. इस लिहाज से 2029 तक अध्यक्ष बने रह सकते हैं. भाजपा के संविधान के अनुसार, अगर पार्टी को उनका और इस्तेमाल करना होगा तो एक बार 3 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो नितिन नबीन 2032 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं.

2026 में कितने राज्यों में चुनाव:

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुड्डूचेरी

2027 में कितने राज्यों में चुनाव:

गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश

2028 में कितने राज्यों में चुनाव:

मिजोरम, कर्नाटक, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

2029 में कितने राज्यों में चुनाव:

लोकसभा चुनाव 2029

महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश

2030 में कितने राज्यों में चुनाव

दिल्ली और बिहार