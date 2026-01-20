Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3080914
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

नितिन नबीन की 'अग्निपरीक्षा': 2026 से 2030 तक 30 से अधिक चुनावों का जिम्मा और 2029 का बड़ा लक्ष्य

Nitin Nabin BJP President: कुछ अगर-मगर को छोड़ दें तो आम तौर पर चली आ रही परिपार्टी के अनुसार, नितिन नबीन अगले 3 साल के लिए भाजपा अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे और बहुत ज्यादा उठापटक नहीं हुई तो अगले 3 साल के लिए उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:48 PM IST

Trending Photos

नितिन नबीन अब आधिकारिक तौर पर जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी बन गए हैं. (BJP4India)
नितिन नबीन अब आधिकारिक तौर पर जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी बन गए हैं. (BJP4India)

नितिन नबीन के सिर पर 'सेहरा' सज चुका है. स्वागत में मंगलगीत गाए जा चुके हैं. अलग अलग राज्यों से आए भाजपा के बड़े बड़े सूरमा नितिन नबीन के सम्मान में सजदा करके लौट चुके हैं. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी बाकायदा उन्हें अपना बॉस मान चुके हैं. इस तरह से वे भारतीय जनता पार्टी के करीब 14 करोड़ कार्यकर्ताओं के वे माई-बाप बन चुके हैं. ताज बड़ा है, तो जिम्मेदारी भी कांटों वाली होगी. अध्यक्ष बनते ही उनका पहला मुकाबला ठेठ बंगालन और राजनीतिज्ञ ममता बनर्जी से होने वाला है. ममता बनर्जी इससे पहले पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की तिकड़ी को मात दे चुकी हैं. दक्षिण में स्टालिन का किला भेदना और वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने के अलावा केरल विधानसभा चुनाव में खाता खोलने का लक्ष्य भी नितिन नबीन को भेदना होगा. प्रतिद्वंद्वी पार्टियों से मुकाबला करके उनकी सत्ता कब्जाने से बड़ा काम असम जैसे राज्य में खुद का गढ़ बचाना भी कम बड़ी बात नहीं होगी. हालांकि नितिन नबीन के लिए राहत भरी बात यह है कि असम में भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से होना है, जो आम तौर पर पार्टी को सहज लगता है. पुड्डूचेरी भी अभी एनडीए के पास है तो उसे भी सेफ करना नितिन नबीन की जिम्मेदारियों में से एक जरूर होगा. ये सभी काम नितिन नबीन को अभी करने हैं. मतलब कल से उनके लिए टफ टास्क शुरू हो जाएगा. 

कुल मिलाकर नितिन नबीन को इस साल यानी 2026 में 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत करना है. जहां पार्टी पहले से मजबूत है, वहां और मजबूती देना लक्ष्य हो सकता है. अगले साल यानी 2027 की बात करें तो उत्तर प्रदेश और गुजरात के चुनाव नितिन नबीन के लिए अग्निपरीक्षा से कम साबित नहीं होने वाले. साथ में आपसी द्वंद्व से जूझता मणिपुर राज्य में भी अगले साल चुनाव होंगे. पंजाब, गोवा और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी नितिन नबीन पर भाजपा के लिए खुशखबरी लाने की जिम्मेदारी होगी. 

READ ALSO: नाम एक 'न' अनेक: भाजपा के नए बॉस के 'न' में छिपा है सफलता का राज!

Add Zee News as a Preferred Source

2028 में 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं. इन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक और मिजोरम शामिल हैं. इनमें से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा में भाजपा की अपनी सरकारें हैं तो मेघालय, मिजोरम और नगालैंड में एनडीए की मिली जुली सरकारें चल रही हैं. इनका भी ध्यान नितिन नबीन को रखना होगा. 2028 में भाजपा का एक और लक्ष्य होगा, कांग्रेस से तेलंगाना और कर्नाटक को छीनना. 

2029 में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज उठेगा और मोदी सरकार की चौथी बार वापसी के लिए नितिन नबीन को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा. जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या में गिरावट आई हैं. उनसे पहले राजनाथ सिंह और अमित शाह के अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी को क्रमश: 282 और 303 सीटें आई थीं. दूसरी ओर, लोकसभा चुनाव 2029 में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों तक सिमट आई. इससे पार्टी की बहुत किरकिरी हुई थी. हालांकि पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी. 

2029 में लोकसभा चुनाव के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं. 

और सबसे आखिर में, नितिन नबीन के गृह राज्य बिहार में 2030 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. बिहार से पहले नितिन नबीन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बीजेपी का पताका फहराना होगा. 2030 में इन्हीं दोनों राज्यों में चुनाव होंगे. वैसे अगर देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन बीच में लागू हो गया तो नितिन नबीन को 2029 में ही वृहत पैमाने पर चुनाव मैदान में खुद और टीम को उतारना होगा.

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है. इस लिहाज से 2029 तक अध्यक्ष बने रह सकते हैं. भाजपा के संविधान के अनुसार, अगर पार्टी को उनका और इस्तेमाल करना होगा तो एक बार 3 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो नितिन नबीन 2032 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं.

2026 में कितने राज्यों में चुनाव: 

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुड्डूचेरी

2027 में कितने राज्यों में चुनाव:

गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश 

2028 में कितने राज्यों में चुनाव:

मिजोरम, कर्नाटक, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 

2029 में कितने राज्यों में चुनाव: 

लोकसभा चुनाव 2029 

महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश

2030 में कितने राज्यों में चुनाव

दिल्ली और बिहार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

nitin Nabin

Trending news

nitin Nabin
नितिन की 'अग्निपरीक्षा': 2030 तक 30 से अधिक चुनावों का जिम्मा और 2029 का बड़ा लक्ष्य
Darbhanga News
दरभंगा में 'बेबस' खाकी! नाले में घुसा कैदी, घंटों मिन्नतें करने के बाद हुआ रेस्क्यू
Patna NEET Student Death Case
छात्रा की 'पर्सनल डायरी' में छिपा है सुराग? मेंटल स्ट्रेस और निजी रिश्तों का जिक्र
Bagaha News
पैसे दो, नंबर लो! बगहा में छात्रों से अवैध उगाही करते कैमरे में कैद हुए शिक्षक
Minister Sanjay Paswan
पटना NEET छात्रा मौत मामला: 9 दिन बाद जागी सरकार! मंत्री संजय पासवान ने दी चेतावनी
aurangabad news
औरंगाबाद में दरिंदगी! 11 साल के मासूम की गला काटकर हत्या, पहुंची FSL की टीम
CM Hemant Soren
दावोस में सीएम सोरेन का जलवा! मिला 'व्हाइट बैज' सम्मान, वैश्विक मंच पर चमका झारखंड
Dhanbad News
धनबाद की 8-लेन सड़क बनी स्टंटबाजों का अड्डा, बाइकर्स ने किया मौत का तांडव!
Motihari News
मोतिहारी में मुख्यमंत्री के 'सपनों' पर जिला प्रशासन ने लगाया 'ग्रहण'
Gopalganj news
गोपालगंज में CM नीतीश ने 7 योजनाओं का उद्घाटन और 33 योजनाओं का शिलान्यास किया