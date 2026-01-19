Nitin Nabin: 14 करोड़ कार्यकर्ता, 12 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 13 सचिव और 23 प्रवक्ताओं के 'माई-बाप' होंगे नितिन नबीन

Nitin Nabin News: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज (सोमवार, 19 जनवरी) राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे. जानकारी के मुताबिक, उनके नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे. पार्टी सूत्रों ने बताया कि कई भाजपा मुख्यमंत्री, राज्य यूनिट के अध्यक्ष, सांसद और दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जो इस मौके की अहमियत को दिखाता है. इस सभा को नेतृत्व परिवर्तन से पहले संगठनात्मक एकता और ताकत के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है. अगर नितिन नबीन के खिलाफ किसी और ने नामांकन नहीं दाखिल किया तो उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाएगा.

अगर ऐसा होता है तो वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की कमान संभालेंगे. उनके अंडर में 8 महासचिव, 13 सचिव, 23 प्रवक्ताओं की फौज के अलावा 14 करोड़ कार्यकर्ता काम करेंगे. इतना ही नहीं वे पीएम मोदी, अमित शाह और सीएम योगी जैसे नेताओं को भी ऑडर जारी करेंगे. नितिन नबीन से पहले इस कुर्सी पर जेपी नड्डा बैठे थे. उन्होंने ही 12 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 13 सचिव और 23 प्रवक्ताओं की टीम खड़ी थी.

नड्डा ने पश्चिम बंगाल के नेता मुकुल रॉय, यूपी की धौरहरा सांसद रेखा वर्मा, झारखंड की सांसद अन्नपूर्णा देवी, गुजरात से सांसद डॉ. भारती बेन शियाल, तेलंगाना के डीके अरुणा, नगालैंड के एम.चौबा एओ, केरल के अब्दुल्ला कुट्टी शुमार हैं. पार्टी ने पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और बिहार के लोकसभा सांसद राधामोहन सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था. वहीं कर्नाटक के विधायक सीटी रवि, आंध्र प्रदेश की डी. पुरुं देश्वरी और असम के सांसद दिलीप सैकिया को पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था.

बीजेपी के 13 राष्ट्रीय मंत्रियों में महाराष्ट्र के विनोद तावड़े, यूपी से विनोद सोनकर, ओडिशा से विश्वेश्वर टूडू, दिल्ली से अरविंद मेनन, यूपी से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी, महराष्ट्र से पंकजा मुंडे, मध्यप्रदेश से ओम प्रकाश ध्रुवे, पश्चिम बंगाल से अनुपम हाजरा, महाराष्ट्र से विजया राहटकर और राजस्थान से डॉ. अल्का गुर्जर जैसे युवा नेताओं पर भरोसा जताया गया था. बिहार में विनोद तावड़े की काबिलियत सभी ने देखी है.

उधर नितिन नबीन को अपनी नई टीम चुनने का मौका मिलेगा. इस साल 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए उनकी टीम में चुनावी राज्यों की लीडरशिप हावी हो सकती है. बता दें कि नितिन नबीन का संबंध बिहार से है. वह पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और अभी तक नीतीश सरकार में मंत्री थे. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया था. बिहार के वह पहले नेता होंगे, जो इस पद को हासिल करेंगे. इसको लेकर बिहार भाजपा में काफी उत्साह देखा जा रहा है. बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से तय होता है. उन्होंने कहा कि सोमवार को नामांकन होगा और अगले दिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी.