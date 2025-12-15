Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Nitin Nabin Education: कितने पढ़े लिखे हैं बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, जानिए

Nitin Nabin Education News: नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है. वह जेपी नड्डा की जगह लेंगे. इस बीच नितिन नबीन की शिक्षा के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि वह कहां तक पढ़ें हैं.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 15, 2025, 11:56 AM IST

बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन (@nitinnabinbjp)
Nitin Nabin Education: बीजेपी ने एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए बिहार सरकार में मंत्री और युवा नेता नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ली है. नितिन नबीन को 14 दिसंबर, 2025 इस पद पर नियुक्त किया गया है. नितिन नबीन के बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही उनके बारे में सोशल मीडिया पर खूब सर्च किया जा रहा है. साथ हर कोई जानना चाह रहा है कि उन्होंने कहां तक की पढ़ाई की है. चलिए इस ऑर्टिकल में बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की शिक्षा के बारे में सबकुछ जानते हैं.

12वीं तक पढ़ें हैं नितिन नबीन
नितिन नबीन की शुरुआती शिक्षा पटना के संत माइकल हाई स्कूल से हुई, जहां उन्होंने साल 1996 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा पास की. इसके बाद नितिन नबीन ने अपनी इंटरमीडिएट यानी 12वीं की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख किया. साल 1998 में सीएसकेएम पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली से 12वीं तक की पढ़ाई की. यह शैक्षणिक योग्यता नितिन नबीन के चुनावी शपथ पत्र में भी दर्ज है.

पिता की विरासत को आगे बढ़ाया
हालांकि, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार, नितिन नबीन स्नातक की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी नेता और विधायक पिता नवीन किशोर सिन्हा के आकस्मिक निधन के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया.

​यह भी पढ़ें: पत्नी संभालती हैं घर और काम, अनूठी है नितिन नबीन और दीपमाला की प्रेम कहानी

लगातार जीत रहे चुनाव
नितिन नबीन ने साल 2006 के उपचुनाव में जीत दर्ज की. इसके बाद उनका विजयी रथ अभी दौड़ रहा है. नितिन नबीन ने साल 2010, 2015, 2020 और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की. साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने 98,299 वोट हासिल कर राजद प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 वोटों के बड़े अंतर से हराया. बांकीपुर से वह लगातार विधायकी का चुनाव जीत रहे हैं.

यह भी पढ़ें:BJP कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले Z Bihar पर लाइव थे नितिन नबीन, जानें क्या कहा था?

