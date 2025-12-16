Advertisement
Nitin Nabin News: कैसे हुआ नितिन नबीन के नाम का चयन? BJP में 20 दावेदारों को चित कर सर्वोच्च पद तक पहुंचे नीतीश सरकार के मंत्री

Nitin Nabin Take Charge: रविवार को बीजेपी ने अचानक से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बिहार कैबिनेट मिनिस्टर नितिन नबीन के नाम की घोषणा करके सभी को चौंका दिया था. सोमवार को उनकी ताजपोशी भी हो गई. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मिलकर उन्हें (नितिन नबीन) को पार्टी की कमान सौंपी.

Nitin Nabin Latest News: बीजेपी में कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन की ताजपोशी हो चुकी है. पार्टी के अभी तक के इतिहास के अनुसार, कार्यकारी अध्यक्ष ही पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पदस्थापित होता रहा है. लिहाजा, नितिन नबीन ही अब बीजेपी के सर्वोच्च नेता बन सकते हैं. सोमवार (15 दिसंबर) को वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मिलकर नितिन नबीन को पार्टी की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठाया. रविवार को पार्टी ने अचानक से कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उनके नाम की घोषणा करके सभी को चौंका दिया था. बता दें कि बिहार की राजनीति में नितिन नबीन भले ही एक जाना-माना चेहरा रहे हों, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनको बहुत कम लोग ही जानते थे. ऐसे में सवाल यह है कि पार्टी ने आखिर इतने बड़ी जिम्मेदारी के लिए उन्हें ही क्यों चुना?

सिर्फ 45 साल की उम्र में नितिन नबीन बीजेपी के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं. उनकी तुलना में तकरीबन सभी विपक्षी पार्टियों के अध्यक्ष उम्र में बड़े हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तो 85 साल के हैं. कांग्रेस में अघोषित रूप से अध्यक्ष के बराबर की पॉवर रखने वाले राहुल गांधी की उम्र 55 साल है. वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की उम्र 52 वर्ष, टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 70 साल की हो चुकी हैं. डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 72 साल के हो चुके हैं. राजद अध्यक्ष लालू यादव भी 70 सावन देख चुके हैं और अब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है.

बीजेपी ने नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर यह जाहिर कर दिया है कि पार्टी अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है. अटल-आडवाणी के समय में पार्टी अपनी बाल्यावस्था में थी, लिहाजा उसे ज्यादातर समय विपक्ष में ही गुजारना पड़ा. मोदी-शाह युग में पार्टी नौजवान हुई सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंची. 2014 के बाद से अभी तक केंद्र के अलावा देश के कई राज्यों में पार्टी सत्ता में है. आज कांग्रेस के अलावा तमाम क्षेत्रीय पार्टियां मिलकर भी बीजेपी का विजय रथ नहीं रोक पा रही हैं. चुनाव-दर-चुनाव असफलता का सामना करने के बाद विपक्ष इस उम्मीद में है कि कभी तो मोदी मैजिक समाप्त होगा और उसे फिर से सत्ता सुख मिलेगा.

बीजेपी भी इस बात को भली भांति जानती है और अटल-आडवाणी का जादू समाप्त होते हुए उसने देखा भी है. लिहाजा, पार्टी आज से ही अपने भविष्य को संवारने की तैयारी में लगी है. नितिन नबीन के रूप में पार्टी ने तीसरी पीढ़ी को कमान सौंप दी है. पार्टी की कोशिश है कि विपक्षी दलों को जबतक यह बात समझ में आए, तब तक पार्टी अपना नया नेतृत्व खड़ा करने में सफल हो सके.

