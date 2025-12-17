Nitin Nabin News: बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से कितनी बदल गई नितिन नबीन की जिंदगी?

Nitin Nabin Life Changement: नितिन नबीन की बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हो चुकी है. पार्टी ने रविवार (14 दिसंबर) को उन्हें पार्टी प्रमुख की कमान सौंपी थी. उससे पहले बिहार की धरती से आने वाले किसी नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी. बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले तक बिहार में नितिन नबीन किसी परिचय के मोहताज नहीं थे. बिहार भाजपा में उनकी पहचान एक तेज-तर्रार युवा नेता के रूप में थी. वहीं बिहार के लोग उन्हें प्रदेश के PWD मंत्री के तौर पर जानते थे. हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बहुत कम लोग जानते थे. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, आइए जानते हैं.

पार्टी में बढ़ गया रुतबा- बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष घोषित होने के बाद नितिन नबीन 15 दिसंबर को पहली बार दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे. दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उनके स्वागत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने कई कैबिनेट मंत्रियों के साथ खड़ी थीं. इसके अलावा केंद्र सरकार के भी कुछ मंत्री उनको रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे. यहां उनका भव्य स्वागत किया गया और संगठनात्मक प्रोटोकॉल के साथ पार्टी मुख्यालय लाया गया. जहां पार्टी के वरिष्ठ महासचिवों और केंद्रीय मंत्रियों ने उनकी अगवानी की.

सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद न तो संवैधानिक है और न ही सरकारी, इसलिए सरकार की तरफ से इस पद पर कोई सैलरी नहीं दी जाती. हालांकि केंद्र की बीजेपी सरकार में पार्टी अध्यक्ष भी केंद्रीय मंत्री के समकक्ष हैसियत रखता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन की सुरक्षा को अपग्रेड किया जा रहा है. उन्हें अब Y+ या Z श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की संभावना है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली में आवास-गाड़ी की सुविधाएं- पार्टी अध्यक्ष के लिए बीजेपी एक लग्जरी गाड़ी और ड्राइवर उपलब्ध कराती है, जिसे वे कहीं भी आने-जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा उन्हें दिल्ली में एक आवास भी मिलता है. पार्टी के सभी कार्यक्रमों और यात्राओं (चाहे वे हवाई हों या सड़क मार्ग से) की पूरी व्यवस्था भाजपा द्वारा की जाएगी. अब नितिन नबीन को भी इन सारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा.

Google पर बनें ट्रेंडिंग स्टार- Google Trends के डेटा के अनुसार, पिछले 3 दिनों (14 दिसंबर - 16 दिसंबर) में नितिन नबीन को गूगल पर काफी सर्च किया गया है. 14 दिसबंर के बाद से लोग उनके बारे जानने को बेताब हैं. सोमवार (15 दिसंबर) को भी नितिन नबीन का सर्च वॉल्यूम अपने उच्चतम स्तर पर बना रहा. वहीं आज यानी 16 दिसंबर को फिलहाल सर्च वॉल्यूम स्थिर है, लेकिन सामान्य दिनों की तुलना में यह अभी भी काफी अधिक है.