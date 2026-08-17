/नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, बिहार से 3 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी... जानें इनके बारे में

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम के नाम का ऐलान कर दिया है. जारी की गई सूची में बिहार से तीन नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. नितिन नवीन खुद बिहार से ही आते हैं, ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि बिहार से अधिक नेताओं को जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है. नितिन नवीन ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए बिहार के तीन प्रमुख नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं. बिहार से जिन तीन चेहरों को शामिल किया गया है, उनमें ऋतुराज सिन्हा, सिद्धार्थ शंभू और शिवेश कुमार राम का नाम शामिल है.
ऋतुराज सिन्हा को सह-संयोजक, राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रकोष्ठ संकुल की जिम्मेदारी दी गई है. ऋतुराज सिन्हा एक युवा राजनेता और सफल उद्यमी हैं. इससे पहले वह पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे अहम संगठनात्मक पदों पर कार्य कर चुके हैं. वे जाने-माने पूर्व राज्यसभा सांसद और एसआईएस सिक्योरिटी के संस्थापक आर.के. सिन्हा के बेटे हैं. दून स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी (UK) से एमबीए (MBA) की डिग्री हासिल की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 'पब्लिक लीडरशिप' का कोर्स भी किया है.
सिद्धार्थ शंभू को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. शाहाबाद क्षेत्र से आने वाले सिद्धार्थ शंभू लंबे समय से बिहार भाजपा में एक्टिव हैं. राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने से पहले, वे बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और शाहाबाद क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रभारी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं.
वहीं, शिवेश कुमार राम को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. रोहतास जिले के सासाराम क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले शिवेश कुमार राम, बिहार भाजपा के प्रमुख दलित चेहरों में गिने जाते हैं. वे पूर्व में विधायक रह चुके हैं. उनके राजनीतिक सफर में 2024 के लोकसभा चुनाव में सासाराम सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना अहम रहा है. चुनाव के बाद, 2025 में उन्हें प्रदेश टीम में महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई और हाल ही में 2026 में पार्टी ने उन्हें बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार भी बनाया. शिवेश राम के पिता, मुन्नीलाल राम भी एक पूर्व आईपीएस (IPS) अधिकारी और सासाराम से सांसद रह चुके हैं.