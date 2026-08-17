/नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, बिहार से 3 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी... जानें इनके बारे में

वहीं, शिवेश कुमार राम को भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. रोहतास जिले के सासाराम क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले शिवेश कुमार राम, बिहार भाजपा के प्रमुख दलित चेहरों में गिने जाते हैं. वे पूर्व में विधायक रह चुके हैं. उनके राजनीतिक सफर में 2024 के लोकसभा चुनाव में सासाराम सीट से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ना अहम रहा है. चुनाव के बाद, 2025 में उन्हें प्रदेश टीम में महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई और हाल ही में 2026 में पार्टी ने उन्हें बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार भी बनाया. शिवेश राम के पिता, मुन्नीलाल राम भी एक पूर्व आईपीएस (IPS) अधिकारी और सासाराम से सांसद रह चुके हैं.