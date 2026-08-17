Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, बिहार से 3 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी... जानें इनके बारे में

नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, बिहार से 3 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी... जानें इनके बारे में

बिहार के तीन नेताओं ने नितिन नवीन की नई टीम में जगह बनाई है. ऋतुराज सिन्हा, सिद्धार्थ शंभू और शिवेश कुमार राम को अहम जिम्मेदारी मिली है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 17, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:02 PM IST
नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान, बिहार से 3 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी... जानें इनके बारे में
Image Credit: नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान, बिहार से 3 नेताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी (फाइल फोटो)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आ गया 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल', 10 दिनों में शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो...
2
3
4
5