Nitin Nabin Live: पटना पहुंचे नितिन नबीन, थोड़ी देर में एयरपोर्ट से शुरु होगा भव्य रोड शो

Nitin Nabin Patna Road Show: बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के बाद नितिन नबीन पहली बार पटना पहुंचे हैं. पटना एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत किया गया. यहां बिहार बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने उनको रिसीव किया.
Nitin Nabin Patna Tour: बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन आज (मंगलवार, 23 दिसंबर) पहली बार पटना आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, वह पटना एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं. जहां बिहार बीजेपी की ओर भव्य स्वागत किया जा रहा है. उनके स्वागत में बिहार भाजपा के तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पर मौजूद हैं. एयरपोर्ट पर स्वागत-समारोह कार्यक्रम पूरा होने पर मिलर हाई स्कूल तक नितिन नवीन का रोड शो होगा. उनके रोड शो में शामिल होने के लिए हाथी-घोड़ा और ऊंट भी बुलाए गए हैं. यहां भी नितिन नवीन के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां हैं.
