Nitin Nabin Patna: नितिन नबीन आज पहुंच रहे पटना, देखें पूरा शेड्यूल और रोड शो का पूरा ट्रैफिक रूट

Nitin Nabin Patna Visit: बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन आज (मंगलवार, 23 दिसंबर) पहली बार पटना पहुंच रहे हैं. बिहार भाजपा नेताओं की ओर से पटना एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है. एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंच सकते हैं. इसके बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष पटना एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान और भाजपा प्रदेश कार्यालय तक एक विशाल रोड शो निकालेंगे, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. नितिन नबीन के कार्यक्रम को लेकर मिलर हाई स्कूल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कार्यक्रम के लिए मंच तैयार है और बैठने की व्यवस्था भी कर दी गई है. आइए देखते हैं आज नितिन नबीन का पूरा शेड्यूल क्या है?

नितिन नबीन के पटना दौरे का पूरा शेड्यूल

नितिन नबीन के पटना दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नितिन नबीन जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं. आज उस धरती पर आ रहे हैं. उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. संजय सरावगी ने बताया कि मिलर स्कूल के प्रांगण में नितिन नबीन के लिए अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके बाद वे शाम में पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे. नितिन नबीन के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वह आज दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद पटना एयरपोर्ट से एक विशाल रोड शो निकालेंगे. फिर पटना स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद वह डॉ. भीमराव अंबेडकर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. फिर मिलर हाई स्कूल में उनका सम्मान समारोह आयोजित होगा. वहीं रात में वह भाजपा प्रदेश कार्यालय में सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे. संगठन के लिहाज से उनका यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसे लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

पटना में ट्रैफिक व्यवस्था में आज बड़ा बदलाव हुआ

भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो को देखते हुए पटना प्रशासन ने आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है. इस दौरान एयरपोर्ट से नेहरू पथ होते हुए वीरचंद पटेल पथ तक आम वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी. जगदेव पथ, वीरचंद पटेल पथ और आर ब्लॉक से आयकर गोलंबर तक पार्किंग पर रोक रहेगी. राजा बाजार फ्लाईओवर भी दोपहर 12 बजे से बंद रहेगा. आपातकालीन सेवाओं को वैकल्पिक मार्ग से जाने की अनुमति होगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और जिन यात्रियों की फ्लाइट है, उनसे कम से कम तीन घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की है.