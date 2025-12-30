Advertisement
Nitin Nabin Patna: क्या बिहार में BJP कुछ बड़ा करने वाली है? 7 दिन के अंदर दूसरी बार पटना पहुंचे नितिन नबीन

Nitin Nabin In Patna: बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 7 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं, इससे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में कुछ बड़ा प्रयोग करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए नितिन नबीन रणनीति बनाने में जुटे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:35 AM IST

7 दिन के अंदर दूसरी बार पटना पहुंचे नितिन नबीन (फाइल फोटो)
Nitin Nabin Patna Tour: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन एक बार फिर से अपने गृह राज्य बिहार के दौरे पर हैं. सोमवार (29 दिसंबर) की देर शाम को वे पटना पहुंच गए थे और अब कई मुद्दों पर आगामी तीन दिनों तक पार्टी नेताओं के साथ बैठकें करेंगे. वे अपने इस तीन दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे. नितिन नबीन के सात दिनों के भीतर दूसरी बार पटना आने से सियासी पारा काफी चढ़ गया है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी अब बिहार में कुछ बड़ा प्रयोग करने जा रही है, यही वजह है कि कार्यकारी अध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर फिर से पटना आना पड़ा. अटकलबाजी इसलिए चरम पर है क्योंकि खरमास के बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होना है. चर्चा तो यहां तक है कि अब नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान किया जा रहा है. 

यह दावा नीतीश कुमार के धुरविरोधी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने किया है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने हाल ही में दावा किया था कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहता है. राजद प्रवक्ता के मुताबिक, बीजेपी देख रही है नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं. वे सार्वजनिक मंचों पर क्या कृत्य कर रहे हैं. इसके कारण अब बीजेपी उन्हें हटाना चाहती है. इसके लिए नीतीश कुमार जिसका भी नाम सुझा देंगे उसको बीजेपी सीएम बना देगी. राजद प्रवक्ता ने दावा किया था कि जेडीयू के अंदर जो बीजेपी के विचार वाले लोग हैं वह निशांत कुमार को आगे रखकर बीजेपी की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं. 

वहीं दूसरी ओर अगले साल अप्रैल में बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. इनमें से एक सीट रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की है. बीजेपी नेतृत्व अब कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है. अगर रालोमो चीफ को इससे दिक्कत हुई तो उनकी पार्टी भी टूट सकती है, क्योंकि उनकी पार्टी के 4 में से 3 विधायक इन दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं. उधर दूसरी ओर बीजेपी ने नितिन नबीन के दौरे को लेकर जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक कार्यकारी अध्यक्ष बुधवार (31 दिसंबर) को पटना में अपने पिता व पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे.

