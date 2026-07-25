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नितिन नवीन के सामने बांकीपुर गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती, फिर से पटना पहुंचे BJP अध्यक्ष

Bankipur By-Election: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. यह सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के आने से नितिन नवीन को अपना गढ़ बचाना मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि नितिन नवीन खुद मैदान में उतर चुके हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 25, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:02 AM IST
नितिन नवीन के सामने बांकीपुर गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती, फिर से पटना पहुंचे BJP अध्यक्ष
Image Credit: नितिन नवीन के सामने बांकीपुर गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती, फिर से पटना पहुंचे BJP अध्यक्ष (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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