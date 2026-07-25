नितिन नवीन के सामने बांकीपुर गढ़ बचाने की बड़ी चुनौती, फिर से पटना पहुंचे BJP अध्यक्ष

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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. यह सीट बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट है. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के आने से नितिन नवीन को अपना गढ़ बचाना मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि नितिन नवीन खुद मैदान में उतर चुके हैं. वे आज (शनिवार, 25 जुलाई) एक बार फिर से पटना पहुंच चुके हैं. उनके साथ दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख भी साथ में पटना पहुंचे हैं. पटना एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और पश्चिम चंपारण से पार्टी सांसद संजय जयसवाल ने उनका स्वागत किया.
बता दें कि बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है. वोटिंग से ठीक पहले नितिन नवीन का पटना दौरा राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है. बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने प्रवास के दौरान बांकीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे. इसमें बूथ प्रबंधन, मतदाता संपर्क अभियान, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की रणनीति और अंतिम दौर के चुनाव प्रचार की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा इस बैठक में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 100 दिन के कामों पर भी चर्चा की जाएगी.
नितिन नवीन करीब 15 दिन पहले भी पटना आए थे और अब मतदान से पहले उनकी मौजूदगी को चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है. बीजेपी के लिए यह सीट जीतना सिर्फ एक विधायक की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक साख और सियासी गढ़ को बचाए रखने का चैलेंज भी है. बीजेपी को मात देने के लिए जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है और पूरी ताकत झोंक दी है. प्रशांत किशोर घर-घर जाकर नितिन नवीन की स्ट्रेटजी को काट रहे हैं. उन्होंने भी हर बूथ पर तीन लेयर वाला स्ट्रक्चर तैयार किया है. हर मोहल्ले में बैठक कर रहे हैं.
बीजेपी ने बूथ स्तर पर आधारित माइक्रो-मैनेजमेंट के तहत ने हर बूथ पर कार्यकर्ता, 60 से अधिक शक्ति केंद्र, 10 मंडल और 50 से अधिक विधायकों-विधान पार्षदों वाली 4 लेयर स्ट्रेटजी बनाई है. वहीं, इसके जवाब में प्रशांत किशोर घर-घर जाकर दस्तक दे रहे हैं. लोगों से मिल रहे हैं. अब तक करीब 20 पदयात्रा कर चुके हैं. 24 से अधिक मोहल्ला बैठक की हैं. वे घर-घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं. वोट देने की अपील कर रहे हैं.