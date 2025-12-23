Nitin Nabin Patna Visit: नितिन नबीन के पटना आगमन से बिहार भाजपा में उत्साह, देखें कितने भव्य स्वागत की है तैयारी?

Nitin Nabin Patna Visit: बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज (मंगलवार, 23 दिसंबर) पहली बार पटना पहुंच रहे हैं. बिहार और राजधानी पटना से नितिन नबीन का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है. वे पटना की बांकीपुर से 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में PWD मंत्री थे. बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है. वहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद वह पहली बार पटना आ रहे हैं. लिहाजा, बिहार भाजपा में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. बिहार भाजपा नेताओं की ओर से पटना एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी की गई है. उनके स्वागत में एक दर्जन से अधिक हाथी और घोड़े, पारंपरिक वेशभूषा में कलाकार, ढोल-नगाड़े और सांस्कृतिक झांकियां शामिल रहेंगी. एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंच सकते हैं.

पटना एयरपोर्ट से लेकर मिलर हाई स्कूल मैदान और भाजपा प्रदेश कार्यालय तक स्वागत की पूरी व्यवस्था की गई है. नितिन नबीन के कार्यक्रम को लेकर मिलर हाई स्कूल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. कार्यक्रम के लिए मंच तैयार है और बैठने की व्यवस्था भी कर दी गई है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नितिन नबीन दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद वे रोड शो में शामिल होंगे और हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे. इसके बाद वे डॉ. भीमराव अंबेडकर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे.फिर मिलर हाई स्कूल में उनका सम्मान समारोह होगा. वहीं रात में वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे. संगठन के लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है और इसे लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है.

नितिन नबीन के पटना दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि नितिन नबीन जिस मिट्टी में पले बढ़े हैं. आज उस धरती पर आ रहे हैं. उनका भव्य स्वागत किया जाएगा. संजय सरावगी ने बताया कि मिलर स्कूल के प्रांगण में नितिन नबीन के लिए अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके बाद वे शाम में पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगे. वहीं डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार बिहार आगमन पर माननीय नितिन नबीन जी का हार्दिक अभिनंदन एवं भव्य स्वागत. आपका संगठनात्मक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और समर्पण पार्टी को नई दिशा व सशक्त ऊर्जा प्रदान करेगा. बिहार भाजपा आपके मार्गदर्शन में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.