Nitin Nabin Patna Visit: दो दिवसीय दौरे पर आज पटना पहुंच रहे नितिन नवीन, एयरपोर्ट से BJP ऑफिस तक ट्रैफिक डायवर्ट, देखें लेटेस्ट अपडेट

Nitin Nabin News: नितिन नवीन बतौर बीजेपी अध्यक्ष पहली बार अपने गृह राज्य बिहार आ रहे हैं. लिहाजा पार्टी नेताओं-कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. बीजेपी अध्यक्ष के आगमन को देखते हुए पटना पुलिस की ओर से कुछ मार्गों को डायवर्ट किया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:56 AM IST

नितिन नवीन (फाइल फोटो)
Nitin Nabin Patna Visit: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज (9 फरवरी) को दो दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं. बतौर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष यह उनका पहला बिहार दौरा है, लिहाजा पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है. नितिन नवीन के स्वागत के लिए पटना को बैनर-पोस्टरों से सजा दिया गया है. पार्टी की ओर से नितिन नवीन के दौरे को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. जानकारी के मुताबिक, पार्टी की ओर से पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक जगह-जगह पर उनका (नितिन नवीन) का भव्य स्वागत किए जाने की तैयारी की गई है.

नितिन नवीन के आगमन को लेकर आज पटना में बड़े स्तर पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. जानकारी के मुताबिक, सुबह 11 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय और गांधी मैदान होते हुए कदमकुआं तक के मुख्य मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा. यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान वह वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें. ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, सुबह 11 बजे से कार्यक्रम खत्म होने तक पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक वाहनों की पार्किंग बंद रहेगी. 

ये भी पढ़ें- PMCH से बेऊर जेल शिफ्ट किए गए सांसद पप्पू यादव, जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

इसके अलावा जिला परिवहन कार्यालय से दक्षिण की ओर आने वाले सभी वाहनों को टमटम पड़ाव-फुलवारीशरीफ होते हुए डायवर्ट किया जाएगा. वहीं जिला परिवहन कार्यालय से उत्तर की ओर से आने वाले वाहनों को जगदेव पथ होते हुए डायवर्ट किया जाएगा. कंकड़बाग से पटना जंक्शन की ओर से पश्चिम की ओर जाने वाले वाहन जीपीओ आरओबी, आर ब्लॉक आरओबी, गर्दनीबाग आरओबी, अनिसाबाद गोलंबर होते हुए जा सकेंगे.

नितिन नवीन के आगमन को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बापू सभागार में आयोजित स्वागत समारोह में प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि 45 वर्ष की उम्र में नितिन नवीन का भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है. यह हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक पल है.

