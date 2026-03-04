नितिन नवीन के राज्यसभा जाने से बांकीपुर में कौन होगा BJP का 'सुपर फोर्ट्रेस'? देखें बीते 15 साल के वर्चस्व की कहानी

Bankipur Byelection: बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अब राज्यसभा भेजने का प्लान तैयार किया है. उन्हें बिहार से उम्मीदवार बनाया गया है. बिहार विधानसभा में बीजेपी की ताकत को देखते हुए नितिन नवीन के राज्यसभा पहुंचने में कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसी के साथ पार्टी के सामने अपना गढ़ बचाने की एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी. दरअसल, नितिन नवीन के राज्यसभा पहुंचते ही बांकीपुर सीट खाली हो जाएगी और वहां उपचुनाव कराया जाएगा. पिछले 15 साल से इस सीट पर नितिन नवीन का दबदबा देखने को मिल रहा है, अब पार्टी को अपना नया 'सुपर फोर्ट्रेस' खोजना होगा.

बांकीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत का अंतर और वोट प्रतिशत यह बताने के लिए काफी है कि विपक्ष के लिए यहां सेंध लगाना कितना कठिन है. 2010 से लेकर 2025 तक, हर चुनाव में भाजपा ने अपने वोट शेयर को न केवल बरकरार रखा, बल्कि उसमें इजाफा भी किया.

2015 से 2025 तक का वोट शेयर चार्ट

विधानसभा चुनाव नितिन नवीन (बीजेपी) मुख्य प्रतिद्वंदी जीत का अंतर कुल मतदान 2015 60.19% 32.60% (कांग्रेस) 39,767 वोट 40.24% 2020 59.05% 31.30% (लव सिन्हा, कांग्रेस) 39,036 वोट 35.91% 2025 62.66% 29.55% (रेखा कुमारी, राजद) 51,936 वोट 41.35%

2025 में 'पीक' पर पहुंची भाजपा

2025 के विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उन्होंने न केवल 62% से अधिक वोट हासिल किए, बल्कि आरजेडी की रेखा कुमारी को 51 हजार से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हराया. यह भाजपा की इस सीट पर बढ़ती लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है.

वोट शेयर में लगातार दिखी बढ़त

1- 2020 में वोट प्रतिशत में मामूली गिरावट (लगभग 1%) आई थी, जिसका कारण 'द प्लुरल्स पार्टी' (पुष्पम प्रिया चौधरी) जैसे अन्य छोटे उम्मीदवारों का मैदान में होना था.

2- पिछले चुनाव में भाजपा ने 3.61% की बड़ी छलांग लगाई. यह दर्शाता है कि बांकीपुर का शहरी वोटर भाजपा के 'विकास और राष्ट्रवाद' के एजेंडे से पूरी तरह जुड़ा हुआ है.

बांकीपुर में भाजपा की मजबूती के कारण

बांकीपुर में भाजपा की मजबूती के दो बड़े कारण हैं- पहला- 'कायस्थ वोटर्स और दूसरा- शहरी' फैक्टर का जादू.

1. जातीय गोलबंदी: कायस्थ मतदाताओं का भाजपा के प्रति एकतरफा झुकाव.

2. शहरी मानसिकता: यहाँ का वोटर शोर-शराबे वाली राजनीति के बजाय 'स्थिरता' और 'सुरक्षा' को प्राथमिकता देता है, जो भाजपा के पक्ष में जाता है.

उपचुनाव के लिए क्या है संकेत?

डेटा साफ कहता है कि जो भी भाजपा का उम्मीदवार होगा, उसे 60% के बेस वोट शेयर की विरासत मिलेगी. विपक्ष के लिए चुनौती यह है कि वे पिछले तीन चुनावों से 30% के आसपास ही सिमटे हुए हैं.

'बाकीपुर' में भाजपा की आगे की राह

नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद, भाजपा यहाँ किसी नए चेहरे को भी उतारती है, तो 2025 के आंकड़े बताते हैं कि पार्टी का संगठनात्मक ढांचा यहां इतना मजबूत है कि जीत सुनिश्चित मानी जा रही है. विपक्ष को इस किले को ढहाने के लिए कम से कम 15% वोट स्विंग की जरूरत होगी, जो वर्तमान परिस्थितियों में नामुमकिन जैसा दिखता है.