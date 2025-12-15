Advertisement
Nitin Nabin News: नितिन नबीन को मिला छत्तीसगढ़ फतह का इनाम, देखें कैसे कांग्रेस के जबड़े से छीन लाए थे जीत

Nitin Nabin BJP: बीजेपी में नितिन नबीन की ताजपोशी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि उन्हें छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने का इनाम मिला है. बतौर छत्तीसगढ़ के प्रभारी वे कांग्रेस के जबड़े से जीत छीनकर लाए थे और भगवा लहराया था.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 09:18 AM IST

नितिन नबीन (फाइल फोटो)
Nitin Nabin BJP Working President: बिहार भाजपा के युवा नेता नितिन नबीन को बीजेपी ने रविवार (14 दिसंबर) को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है. महज 45 साल के नितिन नबीन इस पद के अबतक के सबसे युवा नेता हैं. उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने अपने भविष्य की नींव रख दी है. नितिन नबीन ने इतनी कम उम्र में यहां तक का सफर पूरा किया है. वे वर्तमान में बिहार के बांकीपुर सीट से विधायक हैं. इस चुनाव में बांकीपुर से पांचवी जीत हासिल करने पर उनको नीतीश कैबिनेट में जगह मिली थी. बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर पीएम मोदी ने भी उन्हें बधाई दी और बिहार सरकार में उनके कामकाज की काफी तारीफ. पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि वे युवा सोच और जोश के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे. बीजेपी में नितिन नबीन की ताजपोशी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि उन्हें छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने का इनाम मिला है.

2023 में नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उन्होंने 31 जनवरी 2023 को ही यह ऐलान कर दिया था कि बघेल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राज्य में भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ माहौल बन चुका है. उन्होंने दिन-रात एक कर दिए और बूथ लेवल पर जाकर संघर्ष किया. वे ना सिर्फ कांग्रेस की तत्कालीन बघेल सरकार के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे, बल्कि पीएम मोदी की रैलियों की रूपरेखा भी तय कर रहे थे. उनके माइक्रो-मैनेजमेंट से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी.

बता दें कि साल 2006 में नितिन नबीन पटना वेस्ट विधानसभा सीट से पहली बार उपचुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे. वे महज 26 साल की उम्र में बिहार विधानसभा के सदस्य बन गए थे. उनके पास सत्ता और संगठन दोनों का सियासी अनुभव है. उन्होंने एबीवीपी से अपनी सियासी पारी का सफर शुरू किया और युवा मोर्चा के महामंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर काम किया. छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने में उनके योगदान को पार्टी कभी नहीं भुला सकती है. उस वक्त सभी को लग रहा था कि कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन नितिन नबीन लगातार दावा कर रहे थे कि अबकी बार भाजपा का कमल खिलेगा और उन्होंने अपने दावे को हकीकत में तब्दील करके दिखाया.

