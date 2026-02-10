Nitin Nabin: 'विधायक के रूप में जो भी मेरी भूमिका होगी, वो निभाउंगा...', विधानसभा में बोले नितिन नवीन

Nitin Nabin News: बिहार विधानसभा में नितिन नवीन ने कहा कि सदन में हर छोटी बड़ी घटनाओं को मैंने भी देखा है. कैसे विधायक के रूप में अपना काम कराया जाए और विपक्ष में भी रहते हुए गरिमा के साथ कैसे अपना काम किया जाए.
Nitin Nabin In Bihar Assembly: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक नितिन नवीन ने कार्यवाही में हिस्सा लेते हुए कहा कि 2006 में मैं विधायक बना था. मुख्यमंत्री जी ने बिहार की छवि को बदलने का काम किया. पहले बिहार से बाहर हमारे राज्य को कैसे देखा जाता था, वो हम बता नहीं सकते. आज अपना बिहार देश भर में सम्मान पा रहा है तो इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है. सदन में कई पूर्व वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया, लेकिन अभी जो नेतृत्व हमारे सामने है, वो बिहार को बदलने का काम कर रहा है.
नितिन नवीन ने कहा कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं भी इस सदन का सदस्य बना. पिछले 20 साल में हमेशा यह ध्यान रखा कि मैं भी अपने पिताजी की छवि को ध्यान में रखकर चलें. आज हम सभी जनप्रतिनिधियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों के मन में हमारे लिए सम्मान की भावना कायम रहे. सदन में हर छोटी बड़ी घटनाओं को मैंने भी देखा है. कैसे विधायक के रूप में अपना काम कराया जाए और विपक्ष में भी रहते हुए गरिमा के साथ कैसे अपना काम किया जाए.
बांकीपुर विधायक ने आगे कहा कि यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है. हम सभी सदस्यों का आभार जताते हैं. पार्टी ने मेरी भूमिका जरूर बदली है, लेकिन विधायक के रूप में जो भी मेरी भूमिका होगी, वो निभाउंगा. प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं. आप सब सत्ता और विपक्ष मिलकर राज्य को आगे ले जाने का काम करेंगे.