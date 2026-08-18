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टीम नितिन नवीन: कभी पार्टी में बिहार भाजपा नेताओं की तूती बोलती थी, आज न तो कोई उपाध्यक्ष बना और न ही महासचिव

Nitin Nabin New Team: भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय कैलाशपति मिश्र को पार्टी में भीष्म पितामह की उपाधि दी जाती थी. 1990 के दशक में यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में आए और छा गए. इसके बाद रविशंकर प्रसाद, सैयद शाहनवाज हुसैन आदि नेताओं ने खुद की पहचान बनाई. जेपी नड्डा की टीम में ऋतुराज सिन्हा को राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए थे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 18, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:46 AM IST
टीम नितिन नवीन: कभी पार्टी में बिहार भाजपा नेताओं की तूती बोलती थी, आज न तो कोई उपाध्यक्ष बना और न ही महासचिव
Image Credit: नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान (File Photo:- Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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