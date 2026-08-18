/टीम नितिन नवीन: कभी पार्टी में बिहार भाजपा नेताओं की तूती बोलती थी, आज न तो कोई उपाध्यक्ष बना और न ही महासचिव

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार (17 अगस्त) को अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में बिहार भाजपा से केवल तीन नेताओं शिवेश राम, ऋतुराज सिन्हा और सिद्धार्थ शंभू को जगह मिली है, लेकिन इन्हें भी कोई ताकतवर पद हासिल नहीं हुआ है. अब सवाल उठता है कि एक समय बिहार के नेता भारतीय जनता पार्टी में बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में बिहार भाजपा में शायद उपाध्यक्ष और महासचिव जैसे पदों के लिए नेताओं की शायद कमी हो गई है.
कैलाशपति मिश्र को कहा जाता था भीष्म पितामह
भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर की बात करें तो कैलाशपति मिश्र अविभाजित बिहार में भाजपा की धुरी कहे जाते थे. उन्हें पार्टी में भीष्म पितामह की उपाधि दी जाती थी. लंबे समय तक वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रभारी और केंद्रीय नीति निर्माण समिति के प्रमुख चेहरे रहे थे. तब बिहार भाजपा में जगदंबी प्रसाद यादव, आश्विनी कुमार और ताराकांत झा जैसे मजबूत नेताओं का दबदबा हुआ करता था. ये नेता राष्ट्रीय कार्यसमिति में भी बिहार की आवाज बुलंद करते रहे थे.
यशवंत सिन्हा आए और छा गए
1990 के दशक में जब जनता दल छोड़कर यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में आए तो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी की टीम में उन्हें राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दी गई थी. इस दशक के अंत तक सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी राष्ट्रीय स्तर पर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था.
रविशंकर प्रसाद और शाहनवाज हुसैन ने छाप छोड़ी
2000 के दशक में जब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का समय अपने ढलान पर था और नितिन गडकरी पार्टी के नए सर्वेसर्वा बने थे, तब बिहार से रविशंकर प्रसाद, सैयद शाहनवाज हुसैन आदि नेता अपनी प्रतिभा के बल पर केंद्रीय संगठन में सबसे प्रभावी बिहारी चेहरा बने. राधामोहन सिंह और डॉ. सीपी ठाकुर ने भी अलग-अलग समयों पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व संभाला था.
मोदी सरकार में रहा बिहार का बोलबाला
2014 में केंद्र की राजनीति में नरेंद्र मोदी के प्रादुर्भाव के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा जब पार्टी के अध्यक्ष बने, तब बिहार से कई कद्दावर नेताओं को केंद्र की सरकार में मंत्री बनाया गया और कई नेताओं को संगठन में जगह दी गई. मोदी सरकार में बिहार के रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, आश्विनी चौबे, आरके सिंह को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया था. इन सब नेताओं के अलावा सुशील कुमार मोदी बिहार के उपमुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी पैनल और केंद्रीय मंचों पर बिहार की आवाज बने थे.
जेपी नड्डा की टीम में बिहार के भाजपाई
2020 में जब जेपी नड्डा अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने अपनी टीम में राधामोहन सिंह को उपाध्यक्ष और ऋतुराज सिन्हा को राष्ट्रीय मंत्री बनाया था. दूसरी ओर, राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के पैनल में संजय मयूश, गुरु प्रकाश पासवान, डॉ. अजय आलोक को शामिल किया गया था. राष्ट्रीय कार्यसमिति में भी बिहार के कई भाजपा नेता शामिल रहे थे.
आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी पहली बार एक बिहारी के पास है, लेकिन उनकी अपनी टीम में ताकतवर पद पर कोई बिहारी भाजपाई नहीं है. इसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात आदि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं. इन राज्यों में चुनावों को देखते हुए सामाजिक समीकरणों को साधा गया है. शायद इसलिए, बिहार भाजपा के नेताओं को राष्ट्रीय टीम में बड़ी भूमिका नहीं मिल पाई है.