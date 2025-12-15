गुरु गुड़ चेला चीनी: अनुराग ठाकुर की टीम के सदस्य थे नितिन नबीन, अब सब उनके नीचे काम करेंगे

Nitin Nabin And Anurag Thakur Relationship: भारतीय राजनीति के लिहाज से रविवार (14 दिसंबर) का दिन काफी खास रहा. इस दिन दो राष्ट्रीय पार्टियों की ओर से बड़ी घटनाएं घटित हुईं. रविवार को देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ओर कथित 'वोट चोरी' के मुद्दे पर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया. जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी समेत तमाम बड़े कांग्रेसी नेताओं ने शिरकत की. इस रैली में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए और चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए. वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया. इस पद पर बिहार के PWD मंत्री नितिन नबीन के नाम की घोषणा से सभी चौंक गए.

इस पद के लिए धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल, केशव प्रसाद मौर्य जैसे दिग्गज नेताओं के नाम चर्चा में चल रहे थे. मीडिया में शिवराज चौहान और केशव प्रसाद मौर्य के बीच कड़ा संघर्ष माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि मीडिया की पहुंच उसकी पॉर्लियामेंट्री बोर्ड तक नहीं है. नितिन नबीन का जन्म 1980 में हुआ था, इसी साल भाजपा की स्थापना भी हुई थी. नितिन नबीन 45 साल के पास युवा होने के साथ-साथ संगठन और सरकार दोनों का लंबे अनुभव का एक्स फैक्टर भी है. महज 45 साल के नितिन नबीन बीजेपी के इतिहास के अबतक के सबसे युवा अध्यक्ष हैं. उनकी उम्र बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों से कम है. अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू बीजेपी के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं और वे भी नितिन नबीन से एक साल छोटे हैं.

ये भी पढ़ें- 45 साल के नितिन नबीन की टक्कर कांग्रेस के 85 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे से होगी!

Add Zee News as a Preferred Source

सियासी जीवन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नितिन नबीन जूनियर रह चुके हैं. दरअसल, जब अनुराग ठाकुर भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त नितिन नबीन बिहार कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे. बता दें कि नितिन नबीन ने ABVP से राजनीति में कदम रखा था और फिर भाजयुमो में महामंत्री की जिम्मेदारी निभाई. अनुराग ठाकुर को उनकी मेहनत का फल बड़ी जल्दी मिल गया. 2014 में ही मोदी सरकार में शामिल हो गए और देश-दुनिया में शोहरत कमाई. वहीं दूसरी ओर नितिन नबीन को बिहार सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला. हालांकि, छत्तीसगढ़ के सह प्रभार बनना उनके लिए लाभकारी रहा. यहां उन्होंने भूपेश बघेल नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंका और मोदी-शाह की नजरों में हीरो बन गए. आज उन्हें इस मेहनत का फल मिला है. अब पार्टी में तमाम बड़े नेता उनके अंडर में काम करेंगे.