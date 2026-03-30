क्या नितिन नवीन बनेंगे बिहार के नए CM? इस्तीफे से ठीक पहले दिल्ली से आया फोन और अटकलों का बाजार गरम

Nitin Nabin News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा निर्वाचित होने से बिहार के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं. अब बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गरम है. कभी सम्राट चौधरी तो कभी विजय सिन्हा इसी तरह से कभी विजय चौधरी तो कभी ललन सिंह, नए सीएम को लेकर सियासी गलियारों में अटकलबाजी जारी है. अब इसमें बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम भी जुड़ गया है. दरअसल, नितिन नवीन कल यानी रविवार (29 मार्च) को बिहार विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने वाले थे. उनके इस्तीफे की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, तभी दिल्ली से एक फोन आता है और पूरा प्लान बदल जाता है.

दिल्ली से फोन आते ही नितिन नवीन तुरंत असम के लिए रवाना हो जाते हैं. इस एक फोन कॉल ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दिया. वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला के मुताबिक, बीजेपी की ओर से नितिन नवीन को बिहार का सीएम बनाया जा सकता है. सोशल मीडिया भी इस तरह के पोस्ट से भरा पड़ा है. वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला ने इस मुद्दे पर एक के बाद कई पोस्ट किए.

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उन्होंने लिखा अगर यह खबर सही है कि भाजपा प्रमुख नितिन नवीन ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद भी MLA पद से इस्तीफा नहीं दिया है, तो यह केंद्र और बिहार दोनों ही जगहों की लीडरशिप में एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है.

उन्होंने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर अगली पोस्ट का इंतजार करें. उन्होंने आगे कहा कि नियमों के अनुसार नीतीश कुमार और नितिन नवीन दोनों को 30 मार्च तक परिषद और विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो 'खेला हो गया बा'.

नितिन नवीन के इस्तीफा नहीं देने पर बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार का बयान भी सामने आया. उन्होने कहा कि नितिन नवीन पहले 29 मार्च को बांकीपुर विधानसभा की विधायक की से इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन अचानक की खबर आई कि इमरजेंसी के कारणों से वह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. उन्हें किसी इमरजेंसी के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असम रवाना हो गए. उनके इस्तीफा देने का समय 30 मार्च तक का है.