नितिन नबीन को मिलेगा कांटों भरा ताज! BJP अध्यक्ष बनते ही सामने होंगी ये 5 बड़ी चुनौतियां

Nitin Nabin 5 Big Challenges: बिहार की बांकीपुर सीट के विधायक नितिन नबीन के सितारे इन दिनों बुलंदी पर हैं. बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद उन्हें नीतीश सरकार में मंत्री बनाया गया. मंत्रीपद को जिम्मेदेरी संभाल भी नहीं पाए थे कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया और अब वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं. जानकारी के अनुसार, नितिन नबीन आगामी 19 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे. पीएम मोदी उनके प्रस्तावक होंगे. वहीं 20 जनवरी को उनकी ताजपोशी का औपचारिक ऐलान होगा. इस दौरान पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि नितिन नबीन को कांटों से भरा ताज मिलने जा रहा है. बीजेपी अध्यक्ष बनते ही उनको इन 5 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

असम का किला बचाने की चुनौती- असम में इस साल मार्च-अप्रैल के करीब चुनाव हो सकता है. बीजेपी यहां लगातार दो बार से सत्ता में है, लिहाजा पार्टी के सामने एंटी इनकंबेंसी का खतरा भी मंडरा रहा है. ऐसे में नितिन नबीन के लिए असम का किला बचाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा. पार्टी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है और राष्ट्रीय उपाध्क्ष विजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है. उनका साथ देने की जिम्मेदारी जम्मू-कश्मीर के विधायक सुनील कुमार शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री दर्शना बेन जारडोश को सौंपी गई है. दोनों को असम चुनाव में सह-प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है.

'बंगाल फतह' की जिम्मेदारी- इस साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है. बंगाल में बीजेपी बीते दो बार से टीएमसी को कड़ी चुनौती दे रही है, लेकिन ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर में असफल रही है. अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक की रणनीति को 'ममता दीदी' फेल कर चुकी हैं. लिहाजा, नितिन नबीन के कंधों पर बंगाल फतह का सपना पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

दक्षिण भारत में 'कमल' खिलाना- दक्षिण भारत में बीजेपी को मजबूत करने की पूरी जिम्मेदारी अब नितिन नबीन के कंधों पर आ जाएगी. इस साल दक्षिण भारत के दो राज्यों- केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं. केरल में बीजेपी तीसरी बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है. वहीं तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ गठबंधन से आशा की नई किरण नजर आ रही है. हालांकि, दोनों राज्यों में पार्टी अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि अकेले कोई बड़ा करिश्मा कर सकती हो. इन दोनों राज्यों में बीजेपी के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें होंगी.

पार्टी को गुटबाजी से बचाना- कई राज्यों में पार्टी को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है. इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं. यूपी में गुटबाजी का खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ चुका है. अब देखना होगा कि नितिन नबीन कैसे इन गुटबाजियों को खत्म करते हैं. इसके अलावा नितिन नबीन के कंधों पर गठबंधन की राजनीति में एनडीए को एकजुट रखने की चुनौती होगी.

एनडीए को एकजुट रखना- पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार चल रही है और इसमें चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू मुख्य सहयोगी हैं. इसके अलावा चिराग पासवान की लोजपा-रामविलास, जीतन राम मांझ की HAM, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, जयंत चौधरी की RLD, अनुप्रिया पटेल की अपना दल, रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी भी शामिल हैं. हालांकि, पूरे देश में एनडीए गठबंधन में लगभग 39 से 41 दल शामिल हैं. इतने बड़े कुनबे को बांधकर रखने की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की है, जो अब नितिन नबीन को उठानी पड़ेगी.