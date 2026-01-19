बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे नितिन नबीन, इस पद पर पहुंचने वाले बिहार के पहले नेता

Nitin Nabin: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज (सोमवार, 19 जनवरी) राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे. नितिन नबीन ने 15 दिंसबर 2025 को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था. बिहार के लिए यह गर्व की बात है, क्योंकि पहली बिहार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा. इसके लिए बीजेपी ने एक 45 साल के युवा का चयन किया है. आज चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टी मुख्यालय में शीर्ष नेताओं का जमावड़ा लगेगा. मिली जानकारी के अनुसार, आज दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल होगा. इसके बाद आज ही, शाम 4 से 5 बजे के बीच नामांकन की जांच होगी और 5 से 6 बजे के बीच नाम वापस लिए जा सकेंगे.

नितिन नबीन का नामांकन कार्यक्रम

बीजेपी के सभी सीएम, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता भी नितिन नबीन के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. बता दें कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है. उम्मीद है कि वे निर्विरोध भी चुने जा सकते हैं. पीएम मोदी समेत अमित शाह तक ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है. अगर ऐसा होता है तो नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे. नितिन नबीन बिहार से 5 बार विधायक रह चुकें हैं.

नितिन नबीन, जेपी नड्डा की जगह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे. संपूर्ण पार्टी नेतृत्व, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, ये सभी नितिन नवीन के नाम के प्रस्ताव और अनुमोदन होंगे. सभी राज्यों जहां संगठन चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, सभी नितिन के नाम के समर्थक और अनुमोदन होंगे. जेपी नड्डा को भी पहले जून 2019 में बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और आखिरकार 20 जनवरी 2020 को उन्हें अमित शाह की जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चुना गया था.

पीएम मोदी का एक्स पोस्ट

बता दें कि नितिन नबीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्हें बधाई देती हुए लिखा था, 'नितिन नबीन जी को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर बहुत-बहुत बधाई. मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संगठन का और भी विस्तार होगा और मोदी सरकार की नीतियों व पार्टी की विचारधारा को आप जन-जन तक पहुंचाएंगे. ईश्वर से आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं.'

