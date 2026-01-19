बीजेपी की कमान संभालेंगे बिहार के लाल नितिन नबीन, देखें भाजपा में कैसे चुने जाते हैं अध्यक्ष

Nitin Nabin: भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे. नामांकन दाखिल एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम बनने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है. पार्टी सूत्रों ने बताया कि कई भाजपा मुख्यमंत्री, राज्य यूनिट के अध्यक्ष, सांसद और दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जो इस मौके की अहमियत को दिखाता है. इस सभा को नेतृत्व परिवर्तन से पहले संगठनात्मक एकता और ताकत के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है.

भाजपा के नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा सांसद के. लक्ष्मण द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच जमा किए जा सकते हैं. पूरी चुनाव प्रक्रिया देश की राजधानी में पार्टी हेडक्वार्टर में होगी. शेड्यूल के अनुसार, नामांकन पेपर की जांच नामांकन फाइल करने की विंडो बंद होने के तुरंत बाद, शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच होगी. उम्मीदवारों को शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच अपना नामांकन वापस लेने की इजाजत होगी. अगर नामांकन वापस लेने की अवधि के बाद एक से ज़्यादा वैध नामांकन बचते हैं, तो 20 जनवरी को वोटिंग होगी. भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा उसी दिन की जाएगी. के. लक्ष्मण ने शुक्रवार को चुनाव की टाइमलाइन बताते हुए साफ किया कि वोटिंग तभी होगी जब जरूरी होगा. उन्होंने कहा, "अगर जरूरत पड़ी तो 20 जनवरी को वोटिंग होगी और उसी दिन नए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी."

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के साथ-साथ राज्य परिषदों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं. पार्टी के संविधान में संगठन के सबसे बड़े पद के लिए उम्मीदवारों के लिए साफ योग्यता के नियम बताए गए हैं. एक उम्मीदवार को किसी राज्य के इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए. इसके अलावा, उम्मीदवार ने एक सक्रिय पार्टी सदस्य के तौर पर कम से कम चार कार्यकाल पूरे किए हों और भाजपा में कम से कम 15 साल की लगातार सदस्यता हो.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल, यह पद केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के पास है. उन्होंने जून 2019 में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला था और बाद में जनवरी 2020 में अमित शाह की जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुने गए थे. हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में, नितिन नबीन ने बांकीपुर से शानदार जीत हासिल की, और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 51,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया. उनकी लगातार चुनावी सफलताओं ने पार्टी संगठन में उनकी हैसियत को और बढ़ाया है.

-आईएएनएस

यह भी पढ़ें: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे नितिन नबीन