नितिन नबीन के हाथों में होगी सबसे बड़ी पार्टी की कमान: संजय जायसवाल

Nitin Nabin: बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 19 जनवरी को भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे. 15 दिंसबर 2025 को नितिन नबीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:20 AM IST

नितिन नबीन के हाथों में होगी सबसे बड़ी पार्टी की कमान: संजय जायसवाल (फाइल फोटो)
Nitin Nabin: भाजपा के युवा नेता और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन 19 जनवरी को भाजपा के अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे. उनके नामांकन को लेकर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार से कोई सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है. भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि 19 जनवरी को नितिन नबीन नामांकन दाखिल करेंगे. यह भारतीय जनता पार्टी में एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत नितिन नबीन नामांकन दाखिल करेंगे. बिहार के लिए यह पहली बार है कि जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है. 

भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एक 45 साल के युवा को चुना है, और यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर लिया है. इसे बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है, और नॉमिनेशन के बाद नितिन नबीन अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे. पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा. दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व एक 45 साल के व्यक्ति के हाथों में है.

भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे. पूरी पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी. इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है.

नितिन नबीन के नॉमिनेशन की पूर्व संध्या पर भाजपा के नेशनल हेडक्वार्टर को होर्डिंग्स, बैनर और रंगीन लाइटों से सजाया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के तहत, सोमवार को टॉप नेताओं के हेडक्वार्टर में इकट्ठा होने की उम्मीद है. बता दें कि 15 दिंसबर 2025 को नितिन नबीन ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था. नितिन नबीन एक अनुभवी संगठनकर्ता, 5 बार निर्वाचित विधायक और जनसेवा के प्रति समर्पित नेता हैं. युवा मोर्चा से लेकर राज्य सरकार में मंत्री पद और राष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों तक, उनकी राजनीतिक यात्रा अनुशासन, परिश्रम और जनविश्वास की सशक्त कहानी है.

-आईएएनएस

