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Bihar Politics: नितिन नवीन आज नहीं देंगे विधायिकी से इस्तीफा, जानें आखिरी वक्त में क्यों बदल गया मूड?

Nitin Nabin News: बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने बताया कि नितिन नवीन पहले आज (रविवार, 29 मार्च) बांकीपुर विधानसभा की विधायक की से इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन अचानक की खबर आई कि वह आज इस्तीफा नहीं देने वाले हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 11:24 AM IST

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नितिन नवीन (फाइल फोटो)
नितिन नवीन (फाइल फोटो)

Nitin Nabin Resign: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज (रविवार, 29 मार्च) बिहार विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने वाले थे. रविवार को विधानसभा की छुट्टी होने के बावजूद उनके इस्तीफे की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं, लेकिन अंतिम वक्त में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है. बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने इसकी जानकारी दी. प्रेम कुमार ने बताया कि नितिन नवीन पहले आज (रविवार, 29 मार्च) बांकीपुर विधानसभा की विधायक की से इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन अचानक की खबर आई कि इमरजेंसी के कारणों से वह आज इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. उनके इस्तीफा देने का समय 30 मार्च तक का है.

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