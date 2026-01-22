नितिन नवीन या नितिन नबीन: भाजपा ने सर्कुलर जारी कर किया क्लियर

भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मीडिया विभाग ने मीडियाकर्मियों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम को लेकर सर्कुलर जारी किया है. केंद्रीय मीडिया विभाग के सर्कुलर में कहा गया है, 'माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम की correct spelling हिंदी में "नितिन नवीन" है और अंग्रेजी में "Nitin Nabin" है. कृपया हर जगह इसी spelling का उपयोग करें. इससे पहले नितिन नवीन का नाम हिंदी कई जगहों पर नितिन नबीन और अंग्रेजी में Nitin Nabin लिखा जाता था. अंग्रेजी में तो केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से कहा गया है कि Nabin में b का ही इस्तेमाल किया जाएगा.

दरअसल, नितिन नवीन के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सर्कुलर में कुछ नया नहीं है. सर्कुलर में वही है, जो वे अपना नाम लिखते चले आ रहे हैं. अगर विधानसभा चुनाव, 2025 के उनके एफिडेविट को देखें तो उन्होंने हिंदी में हर जगह अपने नाम में नबीन नहीं, बल्कि नवीन शब्द का प्रयोग किया है और अंग्रेजी में Nabin में v के बदले b का इस्तेमाल किया गया है.

READ ALSO: नितिन नवीन जल्द चुनेंगे अपनी नई टीम, बिहार के इस युवा नेता को मिल सकती है जिम्मेदारी

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया में उनके नाम को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बनी, क्योंकि ज्यादातर पत्रकारों ने उनके नाम Nitin Nabin से हिंदी में व की जगह ब ले लिया. कुछ जगहों पर तो नितिन नबीन और नितिन नवीन दोनों एक साथ लगे. इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का एक सर्कुलर जारी कर उनके नाम की स्पेलिंग तक क्लीयर करनी पड़ी.

कुछ लेखकों का तर्क था कि अगर वे अंग्रेजी में Nitin Nabin लिखते हैं तो हिंदी में भी नितिन नबीन लिखते होंगे. खबरनवीसों ने इसके लिए थोड़ी छानबीन करने में कंजूसी बरती और इसमें कोई एक नहीं, सभी पत्रकार शामिल हैं, जिन्होंने हिंदी में उनका नाम नितिन नवीन के बदले नितिन नबीन लिखा. खैर, अब सब कुछ भाजपा की ओर से क्लीयर कर दिया गया है. किसी के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. यह हम सभी के लिए सीख भी है.