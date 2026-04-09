सब कुछ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तय किया जा रहा है, नितिन नवीन ने बिहार की राजनीतिक हलचल को लेकर दिया बड़ा बयान

BJP अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा कि बिहार के नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) में कोई मतभेद नहीं है. न्यूज एजेंसी ANI के साथ एक इंटरव्यू में, नितिन नवीन ने कहा कि यह प्रक्रिया एक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रही है. इसको लेकर कहीं कोई मतभेद नहीं है. सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है. नीतीश कुमार जी 10 अप्रैल को बतौर राज्यसभा सदस्य शपथ लेने जा रहे हैं. नितिन नवीन ने आगे कहा, "BJP ने हमेशा गठबंधन धर्म का सम्मान किया है और यही कारण है कि आज भी पार्टियां हम पर भरोसा करती हैं. सब कुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में तय किया जा रहा है.

बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार ने पिछले महीने बिहार विधान परिषद (MLC) के सदस्य के तौर पर इस्तीफा दे दिया था, जो एक बड़ा राजनीतिक बदलाव था. JD-U प्रमुख राज्यसभा के लिए चुने गए हैं. 5 मार्च को, 75 वर्षीय नेता ने एक भावुक संदेश लिखकर अपने फैसले का ऐलान किया था. इससे पहले, उन्हें सर्वसम्मति से जनता दल (यूनाइटेड) का अध्यक्ष फिर से चुना गया था.

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1985 में एक विधायक के तौर पर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर सेवा देने वाले नीतीश कुमार पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. वह देश के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं.

नीतीश कुमार के साथ भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन भी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं. नितिन नवीन ने कहा, "प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार, हमने पूरे देश में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन हमने निश्चित रूप से क्षेत्रवाद का भी सम्मान किया है. हम ऐसे लोग हैं जो सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं. आज, हम असम में अपने पुराने केंद्रों को पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं. बंगाल में, हमें देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है.

NDA के लिए सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि ज़मीन पर विपक्ष की ओर से कोई बड़ी चुनौती नहीं है. उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि एक चैलेंजर (चुनौती देने वाला) होना राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस परिवार की सोच है; ज़मीनी स्तर पर वे मज़बूत नहीं हैं, लेकिन तुष्टीकरण, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक राष्ट्रीय पार्टी की मानसिकता में जिस स्तर की गिरावट आई है, वह साफ़ दिखाई देती है. गांधी परिवार के संवाद के स्तर में गिरावट आई है. ज़मीनी स्तर पर विपक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं है."