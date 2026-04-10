नीतीश कुमार की नई पारी शुरू, राज्यसभा सांसद पद की ली शपथ, संसद भवन में जेपी नड्डा से की मुलाकात

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने नए सफर पर निकल चुके हैं. दरअसल, नीतीश कुमार ने आज (शुक्रवार, 10 अप्रैल) को राज्यसभा सांसद पद की शपथ ले ली है. इसके लिए वह कल यानी गुरुवार (9 अप्रैल) को ही दिल्ली आए थे. राज्यसभा सांसद बनने के बाद नीतीश कुमार अब वापस पटना जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप देंगे. सूत्रों से जानकारी के मुताबिक, नीतीश आज शाम को ही पटना वापसी कर सकते हैं. हालांकि, इससे पहले दिल्ली में वह अपनी पार्टी के थिंकटैंक के साथ और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं.

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