Bihar Politics: भंग हुई नीतीश कैबिनेट, सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के लिए 20 अफसर तैनात

Patna News: बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी है. अब नीतीश कुमार की पूरी कैबिनेट आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई है.
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Bihar Politics: नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा और सम्राट चौधरी की तरफ से लोकभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद राज्यपाल के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया. मुख्य सचिव ने नोटिफिकेशन जारी कर बिहार सरकार के मंत्रिमंडल को भंग कर दिया है. इस फैसले के साथ ही सीएम नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद तत्काल प्रभाव से खत्म हो गई है.
शपथ ग्रहण के लिए चाक-चौबंद व्यवस्था
वहीं, बिहार में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजधानी पटना में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं. इस भव्य आयोजन के लिए बिहार सरकार ने 20 वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया है. ये सभी अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में Liaison Officer के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे.
बाहरी राज्यों से आने वाले मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, वीआईपी और मेहमानों की व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों पर होगी. सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी 14 अप्रैल 2026 से पटना में ड्यूटी पर रहेंगे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी अधिकारी अपने-अपने मूल पद पर लौट जाएंगे.
इस बीच नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को एनडीए का सर्वमान्य नेता चुने जाने पर बधाई दी. नीतीश कुमार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि बिहार में एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने पर सम्राट चौधरी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार के विकास को और गति मिलेगी.
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